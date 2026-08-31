El rincón santafesino que mira al río: con islas y cerca de CABA, ideal para una escapada

A sólo 18 kilómetros al sudeste de Rosario, Pueblo Esther se presenta como una alternativa para quienes buscan una escapada corta vinculada con el río Paraná. La ciudad santafesina, que ronda los 12.000 habitantes, combina costanera, barrancas, espacios verdes, gastronomía y propuestas para disfrutar al aire libre.

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El vínculo con el agua es uno de sus rasgos centrales. Desde distintos sectores de la costa se pueden observar el Paraná y las islas, mientras que los espacios públicos permiten caminar, descansar y pasar la jornada frente al paisaje ribereño.

¿Qué hacer en Pueblo Esther, el rincón santafesino que mira al río?

Uno de los principales puntos para recorrer es la costanera, donde las barrancas funcionan como miradores naturales hacia el Paraná y las islas. El sector permite realizar caminatas, disfrutar de los espacios verdes y contemplar el atardecer junto al río.

El Camping Municipal es otra de las opciones para pasar varias horas. El predio dispone de sectores verdes, asadores y bungalows, por lo que permite organizar un almuerzo y permanecer durante buena parte del día en contacto con el entorno natural.

La localidad también ofrece propuestas relacionadas con la vida rural. Entre ellas se encuentra La Rinconada, un espacio dedicado a los caballos que propone actividades de equitación y encuentros con estos animales. La iniciativa busca acercar a chicos y adultos a las tradiciones vinculadas con el mundo ecuestre.

La gastronomía completa el recorrido. Pueblo Esther cuenta con bares y restaurantes que permiten combinar una jornada junto al río con distintas alternativas para comer. Durante el año también se desarrollan actividades culturales y eventos que amplían la agenda de la ciudad.

¿Cómo llegar a Pueblo Esther?

Para llegar desde Rosario en automóvil se puede tomar la Ruta Provincial 21 en dirección sudeste. El recorrido es de aproximadamente 18 kilómetros, lo que convierte a Pueblo Esther en una opción cercana para pasar el día o planificar una estadía de fin de semana.