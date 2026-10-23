De la publicidad a las sierras: la historia de la pareja que cambió Buenos Aires por la bioconstrucción en Córdoba

Tomar la decisión de dejar atrás la dinámica urbana para apostar por un entorno natural requiere convicción y valentía. Esa fue la premisa que impulsaron Luz y Santiago cuando, con su pequeña hija Francisca de un año, decidieron renunciar a sus trabajos en una agencia de publicidad en Buenos Aires.

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El destino elegido fue San Javier, en el valle de Traslasierra, estableciéndose en el paraje Achiras Arriba, a 850 metros sobre el nivel del mar, con vistas panorámicas al cerro Champaquí. En aquel momento, el suministro de energía eléctrica convencional no llegaba hasta el lugar. Lejos de considerarlo una traba, la pareja adoptó esta condición como el cimiento de una filosofía de consumo sustentable y dependencia de los ciclos climáticos.

Con doce años de vivencia en las sierras —lapíseo en el que nació su segundo hijo, Jacinto—, la pareja edificó su hogar con sus propias manos. Tras realizar un curso de bioconstrucción, levantaron una casa de adobe con techo vivo, utilizando bloques moldeados a mano con tierra arcillosa, agua y paja vizcachera.

El proyecto cobró impulso gracias a la minga, la tradicional práctica de trabajo comunitario y solidario de origen andino en la que vecinos y voluntarios colaboran de manera recíproca: "Nos vinieron ayudar y después nos tocó a nosotros ir a dar una mano. Todo lo fuimos haciendo de a poco", relató Luz al canal de YouTube Sueños de ruta.

Del refugio sustentable al eco-glamping en el monte

Con el correr de los años, el espacio original se amplió para dar forma a un eco-glamping rodeado de espinillos y manzanitos. El desarrollo arquitectónico se rige por estrictos parámetros bioclimáticos y de respeto ambiental:

Mampostería y muros: Construidos con adobe y revestidos con morteros de barro, arena de arroyo y bosta de herbívoros, prescindiendo del cemento Portland para garantizar la transpiración de las estructuras.

Inercia térmica: El espesor de las paredes permite captar el calor solar durante el día y liberarlo gradualmente por la noche, climatizando los ambientes sin necesidad de aparatos artificiales.

La pareja vive en en el valle de Traslasierra, un punto en el monte nativo con una hermosa vista al cerro Champaquí (YouTube: Sueño de ruta).

Infraestructura descentralizada: El predio se abastece de energía mediante paneles solares, obtiene agua de una vertiente natural de montaña y utiliza termotanques a leña junto a baños secos para el tratamiento de residuos.

Estructuras de bajo impacto: Las carpas de glamping están montadas sobre pilotes de madera para preservar la escorrentía del agua de lluvia y evitar dañar las raíces de algarrobos y chañares.

De vecina a bombera voluntaria

Frente a la vulnerabilidad del monte nativo ante los incendios forestales recurrentes en la región, Luz asumió un papel activo en la comunidad. Tras presenciar un siniestro de gran magnitud y advertir que no contaba con los recursos para colaborar en el control de las llamas, decidió capacitarse formalmente. Hoy en día, integra el cuerpo de bomberos voluntarios de la zona, participando en el operativo de combate contra el fuego junto a sus colegas.