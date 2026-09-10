Para qué sirve colocar una manguera negra de plástico en el techo de la casa

Colocar una manguera de polietileno negro en el techo funciona como un colector solar casero capaz de calentar el agua entre 50 °C y 60 °C en solo 40 minutos. La técnica aprovecha la radiación solar para elevar la temperatura del líquido sin gastar gas ni electricidad.

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Investigadores del CONICET han analizado el uso de mangueras de polietileno negro de baja densidad como absorbedores térmicos de bajo costo. La elevada capacidad de absorción del material permite que, al estar expuesto en superficies abiertas, incremente de forma rápida la temperatura del flujo hídrico almacenado.

Para optimizar la captura del calor, la manguera se distribuye en la cubierta de la casa formando una espiral concéntrica o una serie de tramos paralelos expuestos a la luz directa. En cuanto al funcionamiento del circuito, existen dos modalidades:

Mecanismo por termosifón: Aprovecha la circulación natural del agua, ya que el flujo caliente tiende a ascender mientras el frío desciende.

Mecanismo asistido: Incorpora una pequeña bomba eléctrica para forzar el recorrido continuo del líquido a través de las mangueras.

Usos domésticos y rendimiento del sistema artesanal

La instalación en el techo resulta clave al tratarse de un sector de la propiedad con exposición solar prolongada y sin sombras. Según mediciones de especialistas, un conducto de tres cuartos de pulgada dispuesto bajo condiciones de radiación óptimas puede llevar el agua interna a temperaturas de entre 50 °C y 60 °C en un lapso de 30 a 45 minutos.

El recurso se destina principalmente a satisfacer requerimientos cotidianos del hogar, tales como:

Aseo e higiene personal: Aporte de agua templada para duchas o lavatorios.

Tareas de limpieza: Lavado de vajilla y prendas de vestir con menor gasto energético.

Precalentamiento de redes: Reducción del trabajo de calefones o termotanques tradicionales.

La ubicación de las mangueras en el techo permite aprovechar una superficie con buena exposición solar.

Factores que condicionan su efectividad

Aunque constituye una alternativa económica y sustentable, el rendimiento no es uniforme en todos los casos. Los expertos aclaran que no basta con tender cualquier manguera sobre el techo para contar con un calefón solar de alta eficiencia. La eficacia de la instalación queda supeditada a diversas variables técnicas y ambientales:

Extensión y sección: La longitud total y el diámetro interior de la manguera determinan el volumen de almacenamiento.

Variables del entorno: La intensidad de la radiación solar disponible y la temperatura ambiente exterior.

Diseño del circuito: La velocidad de circulación del fluido y la presencia de capas de aislamiento térmico para evitar pérdidas nocturnas.

Ficha técnica del colector solar casero