Sandra Bullock compró una finca por US$2,7 millones y la transformó en un refugio agroecológica

La actriz Sandra Bullock transformó una propiedad de California en una finca orgánica con unos 1.200 árboles de palta y la vendió.

En el año 2007, la actriz estadounidense Sandra Bullock adquirió un predio de 37 hectáreas en la zona de Valley Center, al noreste de San Diego, California. La operación inmobiliaria, concretada por cerca de 2,725 millones de dólares, respondió a un proyecto de vida que trascendió la búsqueda de un lugar de descanso: transformar las tierras existentes en un establecimiento agroecológico de producción propia.

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La finca de la estrella de películas como Máxima velocidad albergaba en sus orígenes cultivos de cítricos y palta, los cuales fueron adaptados progresivamente por la artista para alcanzar una certificación orgánica.

La arquitectura y el diseño del refugio orgánico que imaginó Sandra Bullock

El casco principal de la propiedad fue diseñado en adobe y desarrollado en una sola planta, contando con cuatro dormitorios y seis cuartos de baño. El conjunto arquitectónico se complementaba con una residencia para invitados de tres habitaciones, piscina de agua salada, instalaciones de spa, rosales y caminos trazados para recorrer el entorno natural.

Durante una entrevista concedida a la revista Harper’s Bazaar en 2009, la intérprete reflexionó sobre su vínculo con la producción de alimentos y remarcó una postura clara sobre el consumo responsable: "Si vas a servirlo, tenés que saber cómo cultivarlo". En esa oportunidad, la protagonista de Speed y Gravity enfatizó su deseo de afianzar un espacio autosustentable, reconociendo la complejidad técnica y los costos operativos que exigía la agricultura ecológica.

La pasión de la actriz por la restauración y el cierre de una etapa renovadora

La transformación del inmueble combinó el interés de Bullock por la botánica con su afición por la arquitectura y la recuperación edilicia. En una participación para el pódcast SmartLess en 2021, la figura de Hollywood reveló que, de no haberse dedicado a la actuación, habría enfocado su carrera en la restauración de inmuebles históricos. Cabe recordar que protagonizó populares producciones como Miss Simpatía, La propuesta, Ocean's 8 y el fenómeno de streaming Bird Box.

El terreno quedaba en Valley Center, al noreste de San Diego, y estaba dividido en tres parcelas.

Hacia el año 2022, el establecimiento contaba con cerca de 1.200 árboles de palta orgánica, además de plantaciones cítricas, olivos, eucaliptos, un estanque, sistemas de paneles solares y estaciones para la recarga de vehículos eléctricos.

Luego de 15 años de residencia y desarrollo del proyecto agroecológico, Bullock puso a la venta la propiedad en septiembre de 2022 por un valor inicial de 6 millones de dólares. La transacción se cerró en noviembre de ese mismo año por 5,6 millones de dólares, dando fin a una etapa de desarrollo personal vinculada al campo y la sustentabilidad.