Sandra Bullock y una muerte durísima: "Falleció en paz"

El círculo íntimo de la actriz comunicó la noticia que entristece a la actriz de la comedia Miss Simpatía.

Sandra Bullock está pasando un doloroso momento personal tras conocerse la noticia de la muerte de su esposo Bryan Randall a los 57 años, tras luchar contra una enfermedad que padeció varios años. El comunicado que sacó la familia y la historia de la pareja que se conoció en el 2015.

En un comunicado difundido por PEOPLE se reveló que Bryan Randall falleció el pasado sábado 5 de agosto como consecuencia de una larga batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que tanto él como Sandra Bullock decidieron encarar desde la intimidad del hogar. "Bryan Randall falleció en paz después de una batalla de tres años contra ALS. Bryan decidió desde el principio mantener en privado su viaje con ALS y aquellos de nosotros que lo cuidamos hicimos todo lo posible para cumplir con su pedido", indicó el comunicado.

"Estamos inmensamente agradecidos con los incansables médicos que navegaron el paisaje de esta enfermedad con nosotros y con las asombrosas enfermeras que se convirtieron en nuestras compañeras de cuarto, a menudo sacrificando a sus propias familias para estar con la nuestra. En este momento pedimos privacidad para llorar y hacer frente a la imposibilidad de despedirnos de Bryan", agregó el texto.

De acuerdo a lo citado por dicho medio, la actriz de la recordada comedia Miss Simpatía conoció a Randall en el cumpleaños de su hijo en enero del 2015, cuando tomó unas fotos de los festejos. Sobre el amor y las diferencias con su esposo, la actriz confió en una entrevista con Red Table Talk en 2021: "Él es el ejemplo que me gustaría que mis hijos tuvieran. Tengo una pareja que es muy cristiana y hay dos formas diferentes de ver las cosas. No siempre estoy de acuerdo con él y él no siempre está de acuerdo conmigo. Pero es un ejemplo incluso cuando no estoy de acuerdo con él".

Sandra Bullock se retira de la actuación: "Deseo estar con mis hijos"

"Me tomo mi trabajo muy seriamente. Pero ahora solo deseo estar con mis hijos y mi familia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto significa que me voy a dar un tiempo de descanso", precisó Bullock en diálogo con Entertainment Tonight Canada durante el Festival SXSW en Austin, Texas. Y agregó: "No sé por cuánto tiempo será, necesito estar en el lugar que me hace más feliz".