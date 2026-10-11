Leonardo DiCaprio compró una isla en Belice en 2005 para crear un paraíso ecológico

Leonardo DiCaprio no solo es reconocido por su éxito en Hollywood, sino también por su fuerte compromiso con la protección ambiental. En 2005, el actor adquirió por 1,75 millones de dólares Blackadore Caye, una isla deshabitada frente a las costas de Belice, con la intención de desarrollar un ambicioso plan de recuperación ecológica.

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Durante unas vacaciones, DiCaprio descubrió esta isla y quedó impresionado por su belleza natural, pero también advirtió los problemas que amenazaban su ecosistema, como la erosión costera, la sobrepesca y la pérdida de manglares, que ponían en riesgo la biodiversidad local.

¿Cómo es la isla que compró Leonardo DiCaprio para convertir en un santuario ambiental?

En una entrevista de 2015 con The New York Times, el actor describió Blackadore Caye como un verdadero paraíso y explicó su visión: "El objetivo principal es hacer algo que cambie el mundo. No habría podido ir a Belice, construir en una isla y hacer algo así, si no fuera por la idea de que podría ser un hito en el movimiento ambientalista".

Diez años después de la compra, DiCaprio presentó Blackadore Caye, a Restorative Island, un proyecto turístico diseñado para restaurar el entorno natural bajo estrictos criterios de sustentabilidad. Junto al arquitecto Jason McLennan, planificó un complejo con 68 villas, 48 residencias privadas y una reserva natural que cubriría casi la mitad de la isla.

Lujo sustentable: el plan de villas ecológicas impulsado junto al arquitecto Jason McLennan

El proyecto propone recuperar los manglares, proteger las especies marinas y emplear energías renovables junto con una gestión eficiente del agua. Además, busca minimizar la generación de residuos y limitar el uso de plásticos en todo el complejo. También prevé espacios dedicados al bienestar, con tratamientos relacionados al Centro Deepak Chopra.

DiCaprio destacó la importancia de Belice: "Belice es verdaderamente único. Tiene el segundo sistema de arrecifes de coral más grande del mundo y una de las vidas marinas más biodiversas, como la población de manatíes y casi todas las especies de peces que puedas imaginar. Luego están los templos mayas y su cultura". Para él, proteger este espacio es fundamental.

Leonardo DiCaprio compró una isla en Belice par restaurar su ecosistema (Instagram/@leonardodicaprio).

¿Por qué los ambientalistas y pescadores locales criticaron la isla de DiCaprio en Belice?

Sin embargo, el proyecto no estuvo exento de críticas. Organizaciones ambientalistas y pescadores locales manifestaron su preocupación por el impacto que una construcción turística de lujo podría tener en un ecosistema costero tan sensible. Temían restricciones al acceso tradicional de pesca y los efectos del transporte de visitantes a la isla.

Frente a estos cuestionamientos, se modificaron aspectos del diseño original, descartando, por ejemplo, la construcción de una pista de aterrizaje y algunas estructuras sobre el agua, con el fin de reducir el impacto ambiental.

Rediseño de emergencia y apoyo oficial: los cambios para salvar el sueño ecológico

Por su parte, el entonces primer ministro de Belice, Dean Barrow, respaldó la iniciativa por los beneficios económicos que podría generar, especialmente en la creación de empleos para la comunidad local.

A pesar de las buenas intenciones y los cambios realizados, el desarrollo del proyecto enfrentó demoras y no se concretó en los términos inicialmente anunciados. Queda por ver si este ambicioso plan podrá cumplir con su promesa de combinar conservación y desarrollo económico en Belice.