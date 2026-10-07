Un antiguo terreno dedicado al cultivo de caña de azúcar cerca de Wonga Beach, en Queensland, Australia, fue transformado en un bosque joven. Según Rainforest Rescue, el proyecto NightWings restauró 18 hectáreas y plantó más de 119.000 árboles durante una década de trabajo. En mayo de 2026, el área obtuvo protección legal frente al desmonte.

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La iniciativa comenzó en 2015, cuando Annie Schoenberger, propietaria y fundadora de NightWings Rainforest Centre, se acercó a la organización con el propósito de recuperar el bosque tropical en tierras que habían sido desmontadas para la actividad agrícola.

En 2016 se realizó la primera de las jornadas comunitarias de plantación, con participación de voluntarios y colaboradores. Según el balance publicado por Rainforest Rescue en mayo de 2026, las plantaciones sobre las 18 hectáreas finalizaron en 2025. La cifra de árboles plantados no constituye, por sí sola, una medición de cuántos sobrevivieron.

¿Cómo se recuperó el hábitat de la fauna?

El trabajo no se limitó a plantar árboles. La organización también informó la recuperación de un área de humedal y la creación de un corredor que conecta fragmentos de bosque de las tierras bajas del Daintree con áreas de mayor altura y la costa.

Esa conexión favorece el desplazamiento de animales entre sectores antes separados. No significa que hayan desaparecido todas las amenazas para la fauna, sino que se recuperó parte del hábitat que necesita para alimentarse, desplazarse y reproducirse.

Según la descripción del proyecto, se plantaron más de 150 especies de árboles. Muchas producen frutos que atraen aves y murciélagos, animales que contribuyen a dispersar semillas y favorecen la regeneración natural del bosque.

Annie Schoenberger y Bennett Walker plantan los últimos árboles en NightWings (rainforestrescue).

¿Qué animales fueron observados en NightWings?

Rainforest Rescue reportó el avistamiento de un casuario sureño juvenil en noviembre de 2018 y de otro ejemplar joven en julio de 2022. La organización señaló que el registro de 2018 fue el primero de la especie al sur del río Daintree en más de cuarenta años.

También informó la presencia de equidnas, pósums rayados y zorros voladores. Estos últimos son murciélagos frugívoros, no zorros terrestres. Schoenberger mantiene en el lugar un espacio dedicado al cuidado y la rehabilitación de estos murciélagos, según una publicación de Rainforest Rescue sobre su trabajo.

Las observaciones muestran que distintos animales utilizan el sitio recuperado. Sin embargo, las fuentes consultadas no presentan un censo sistemático que permita medir cuánto aumentaron sus poblaciones o establecer que todos habían desaparecido previamente del predio.

¿Qué protección recibió el bosque restaurado?

El avance más reciente del proyecto fue su reconocimiento legal. Según Rainforest Rescue, el 14 de mayo de 2026 las 18 hectáreas restauradas fueron declaradas un área de alto valor de conservación bajo la legislación de gestión de vegetación de Queensland y clasificadas como Categoría A.

La organización explicó que esa categoría protege la vegetación frente al desmonte y reconoce la contribución del área a la conservación de la biodiversidad y a la conexión entre hábitats.

NightWings reúne así dos etapas de un mismo proceso: recuperar vegetación en tierras antes destinadas a la agricultura y conseguir protección para el bosque que vuelve a crecer. Los resultados reportados documentan una experiencia de restauración sostenida, aunque no permiten afirmar que el ecosistema haya recuperado por completo su estado original.