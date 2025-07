Encuesta revela cuáles son las mejores ciudades del conurbano para vivir

Un estudio realizado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA afirma que Vicente López es la mejor ciudad del conurbano bonaerense para vivir. Por detrás la siguen Tres de Febrero, San Isidro, San Miguel y Quilmes. Los resultados se desprenden del primer Informe de Gestión Estratégica de Ciudades sobre Municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hecho por el Centro de Ciudades Inteligentes. El trabajo abarca cinco dimensiones: política-institucional, desarrollo económico, sociedad, ambiente, tecnología e infraestructura. Más allá de la tabla de posiciones, el objetivo es aportar datos certeros para que los intendentes, los investigadores y los planificadores urbanos puedan llevar adelante políticas más sostenibles y eficaces a partir del diagnóstico integral de cada municipio.

“El trabajo toma cinco dimensiones, de las cuales se desprenden 31 variables y 159 indicadores. Cuando evaluás todo ese conjunto de datos, el margen de error disminuye. La idea del trabajo no es hacer un ranking, sino generar información para cada municipio. Es difícil comparar Merlo con Vicente López, por ejemplo, porque están condicionados por su evolución histórica y su condición geográfica”, cuenta Omar Quiroga, director del trabajo y del Centro de Ciudades Inteligentes, en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes.

Y continúa: “Apuntamos a que cada municipio sepa qué cosas está haciendo bien, cuáles son sus puntos fuertes y dónde puede desarrollar vectores de crecimiento. A su vez, que conozca dónde están los puntos débiles y los desafíos que tiene que afrontar, para que pueda trabajarlo con el sector privado, con las universidades y el resto de la sociedad civil. No queremos generar polémica, solo aportar un granito de arena para mejorar la calidad de vida de la gente“.

Los municipios que fueron analizados por el trabajo fueron Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentina, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

En desarrollo económico y sostenibilidad ambiental, Tres de Febrero tuvo la calificación más alta. En relación a sociedad, que alberga variables como salud, educación, cultura y seguridad, San Miguel fue el municipio con mejor ranking. Por su parte, Vicente López obtuvo el mayor puntaje en tecnología e infraestructura, y en la capacidad y eficiencia para comunicar sus acciones de cara a sus ciudadanos.

Más allá de la anécdota y de los debates en torno al ranking, el objetivo del trabajo es que los gobiernos municipales no solo puedan implementar políticas públicas más efectivas de cara a sus poblaciones, sino que también tengan la capacidad de comunicarlas de forma eficiente. Es decir, que los vecinos sepan qué se hace en su partido. En este aspecto, Omar Quiroga habla de “ciudades inteligentes”.

“Una ciudad no es más inteligente si solo tiene un desarrollo tecnológico o digital importante. La tecnología es un medio para alcanzar objetivos, no es un objetivo en sí mismo. Una ciudad inteligente es aquella que toma iniciativas y que tiene una agenda para afrontar desafíos políticos, económicos, sociales y ambientales. No solamente pasar por tener wifi en la parada de los colectivos, sino por una mirada integral que mejore la calidad de vida de las personas”, detalla Quiroga.

El Conurbano y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires forman una de las áreas metropolitanas más importantes de América Latina. Según las últimas estimaciones, el AMBA representa alrededor del 50 por ciento del PBI nacional. Además, en esta región vive un tercio de la población del país. En este sentido, el informe destaca que se trata de un caso excepcional y que “la significancia demográfica y económica del AMBA en Argentina no tiene similar en ninguna otra megaciudad se su tipo”.

Por ejemplo, Ciudad de México contribuye con el 21 por ciento del PBI nacional y alberga al 18 por ciento de la población mexicana. Incluso, si se toma en comparación a la segunda área metropolitana de Argentina, la brecha es más amplia: Córdoba tan sólo representa aproximadamente el 4 por ciento de la población de Argentina y el 2 por ciento de su PBI.

Por eso, el Informe de Gestión Estratégica de Ciudades sobre Municipios del AMBA elaborado por especialistas de la UBA apunta a que los gobiernos locales revisen sus políticas para profundizar aquellas que son efectivas y reelaborar las que tienen un impacto negativo en la población. En el caso de Argentina, dada la trascendencia del conurbano bonaerense, su desarrollo inteligente favorecerá a al menos un tercio de la población nacional.

Con información de la Agencia de Noticias Científicas