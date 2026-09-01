Las lluvias pueden convertirse en un verdadero problema cuando el agua logra filtrarse por grietas o fisuras en el techo. Aunque al principio parezca un inconveniente menor, esas pequeñas aberturas pueden generar manchas de humedad y deteriorar paredes y otras áreas de la vivienda. Para afrontar esto, hay un truco sencillo para preparar un impermeabilizante casero.

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El desgaste natural por cambios bruscos de temperatura y la humedad constante suelen favorecer la aparición o el agrandamiento de esas grietas. Además, si la impermeabilización original del techo está dañada o mal aplicada, el agua puede ingresar sin dificultad.

Para quienes enfrentan filtraciones pequeñas, existe una solución económica y práctica: la emulsión asfáltica, conocida también como alquitrán líquido o brea líquida. Este producto forma una capa protectora sobre la superficie y ayuda a sellar los puntos dañados, evitando que el agua siga entrando.

Cómo aplicar este impermeabilizante casero

Primero, es fundamental limpiar bien la zona afectada y asegurarse de que esté seca. Luego, con una brocha o rodillo, se debe extender la emulsión asfáltica cubriendo las grietas y áreas con filtraciones. Dejar secar y, si es necesario, aplicar una segunda capa para mayor protección.

Este método suele servir para reparaciones temporales o goteras menores. Sin embargo, si las grietas son profundas o el problema persiste, lo más recomendable es acudir a un especialista para que evalúe y realice un trabajo profesional que garantice la seguridad y durabilidad del techo.

El paso a paso para aplicar este impermeabilizante:

El primer paso consiste en revisar cuidadosamente el techo para localizar las grietas o sectores por donde podría estar ingresando el agua.

para localizar las grietas o sectores por donde podría estar ingresando el agua. Antes de aplicar cualquier producto, la superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, tierra, hojas o restos que puedan impedir una correcta adherencia.

Una vez preparado el techo , hay que revolver bien la pintura asfáltica siguiendo las indicaciones del fabricante.

, hay que revolver bien la pintura asfáltica siguiendo las indicaciones del fabricante. Luego, aplicar una capa uniforme sobre las grietas y las zonas afectadas utilizando una brocha o un rodillo, según el tamaño de la superficie.

Si la abertura es más grande, una opción es colocar previamente una tela de refuerzo o una malla de fibra de vidrio diseñada para impermeabilización.

Después, se aplica el impermeabilizante casero sobre el material para reforzar el sellado y cubrir mejor la zona dañada.

sobre el material para reforzar el sellado y cubrir mejor la zona dañada. Cuando la primera mano se haya secado de acuerdo con los tiempos indicados por el fabricante, puede aplicarse una segunda capa.

Este paso ayudará a reforzar la protección y a crear una cobertura más uniforme frente a la humedad y la lluvia.