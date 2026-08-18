El truco para iluminar el hogar con botellas de plástico

En Brasil surgió una idea sencilla pero ingeniosa para iluminar casas sin depender de la electricidad durante el día. Se trata de un sistema que utiliza botellas PET llenas de agua para llevar la luz solar al interior de ambientes oscuros, especialmente en viviendas con techos opacos.

Conocida como lámpara de Moser, esta propuesta fue creada por Alfredo Moser, un mecánico brasileño que experimentó con esta solución durante la crisis energética de 2001 y 2002. Su método consiste en atravesar el techo con una botella transparente llena de agua para captar la luz exterior y dispersarla dentro de la habitación.

El sistema utiliza botellas PET de aproximadamente dos litros, llenas con agua y una pequeña dosis de cloro. Una parte de la botella queda expuesta al sol fuera del techo, mientras que la otra se introduce en el interior. La refracción producida por el agua permite distribuir la luz en distintas direcciones, mejorando la iluminación natural.

Esta técnica es mucho más efectiva que hacer un simple agujero en el techo, ya que la botella llena de agua no solo deja pasar la luz, sino que la dispersa por el ambiente durante varias horas. El cloro se añade para evitar que el agua se vuelva turbia por el crecimiento de microorganismos con el tiempo.

Un estudio publicado en 2020 analizó el rendimiento de estas botellas en una vivienda a escala y encontró que tres recipientes con agua y cloro generaron 1.739 lux. Sin embargo, los autores señalaron que hacía falta realizar más pruebas controladas para confirmar estos resultados en distintas condiciones.

El invento trascendió fronteras y se difundió en países como Filipinas, India, Bangladesh, Tanzania e incluso Argentina. Así, un residuo cotidiano se transforma en una herramienta de reciclaje con una aplicación práctica para el hogar.

Ventajas, limitaciones y precauciones de instalación

La principal ventaja del sistema es que no requiere electricidad mientras haya luz solar suficiente. No genera ni almacena energía, sino que simplemente conduce y redistribuye la iluminación natural. Esto lo hace ideal para habitaciones oscuras dentro de viviendas con techos opacos.

No obstante, su limitación más clara aparece al caer el sol, ya que la lámpara de Moser no funciona de noche y su eficacia varía según la radiación solar, el clima, la ubicación de la botella y las características de la construcción. El estudio científico destaca que depende directamente de la luz disponible afuera. Además, la instalación debe ser cuidadosa. Perforar un techo requiere asegurar la impermeabilización, el sellado y la resistencia para evitar filtraciones de agua. No basta con colocar cualquier botella en cualquier lugar, porque una mala intervención puede generar problemas de humedad en la vivienda.