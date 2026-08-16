El ajuste no da tregua: La Rioja quedó entre las provincias con mayor caída del consumo eléctrico y bajó 3,6% en junio

Frente al severo ajuste económico impulsado por el Gobierno Nacional de Javier Milei, el Gobierno de La Rioja ratifica su compromiso de proteger el bolsillo de las familias riojanas. Mientras el impacto de los recortes se refleja en la caída del 3,63% en el consumo eléctrico, según datos de ADEERA, la gestión provincial de Ricardo Quintela implementa medidas concretas de contención y subsidio tarifario que lograron convertir al La Rioja como la provincia con la factura de luz residencial más baja de todo el NOA para usuarios con subsidio.

De acuerdo a las cifras publicadas en el Informe Mensual de Demanda de Energía Eléctrica que elabora la Asociación de Distribuciones de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA), el consumo eléctrico en La Rioja bajó un 3,6 % en junio. La caída en la demanda es en relación al mismo mes de 2025. Según el índice, difundido esta semana, la provincia fue la quinta del país donde más disminuyó el consumo de electricidad. El relevamiento incluye el consumo residencial, no residencial y grandes usuarios del sistema eléctrico.

Este informe de ADEERA contempla los consumos eléctricos de las categorías Residencial (menor a 10 kw), No Residencial (menor a 300 kw), No Residencial igual o mayor a 300 kw y Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (no abastecidos por la distribuidoras).

Congelamiento de tarifas

Para amortiguar este golpe a la economía familiar, la gestión provincial implementa medidas concretas de contención y subsidio tarifario: en mayo de este año, el gobernador Ricardo Quintela firmó un decreto mediante el cual la Provincia mantiene, entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2026, los cuadros tarifarios y precios vigentes al 30 de abril para los principales servicios públicos y esenciales. La medida alcanza a la energía eléctrica, el agua potable y el transporte urbano de pasajeros.

La Rioja: la luz más barata del NOA

Tras conocerse el estudio de consumo energético de ADEERA, la provincia reafirma sus medidas para acompañar el ajuste económico de Nación convirtiéndose en la jurisdicción del NOA con las factura eléctrica más baja para usuarios residenciales con subsidios. Este dato cuantitativo surge de un informe elaborado sobre la base de datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET) y difundido por la consultora POLITIKÉ en julio de este año.

El relevamiento, correspondiente a julio 2026, toma como referencia un consumo mensual de 265 kWh para hogares subsidiados. Según los datos publicados, los usuarios riojanos abonan una factura promedio de $27.191, ubicándose únicamente por detrás de Formosa a nivel nacional, que registra el menor valor del país con $25.321.