Los albañiles coinciden: "Para reparar una pared afectada por la humedad, lo primero es sanearla"

Cuando una pared muestra manchas de humedad o zonas dañadas, suele pensarse que solo bastará con darle una mano de pintura. Sin embargo, los especialistas en albañilería advierten que cubrir el problema sin tratarlo puede ser un error que termina por empeorar la situación.

En esa línea, reconocidos expertos señalan que la clave está en sanear la pared antes de cualquier reparación estética. Para reparar una pared afectada por la humedad, lo primero que hay que hacer es sanearla.

El paso a paso para arreglar la humedad de la pared

El proceso comienza con una inspección fundamental: es imprescindible asegurarse de que la filtración original de agua ya esté solucionada y que la superficie esté completamente seca. Solo entonces se puede avanzar a eliminar mecánicamente el material deteriorado. González explicó: “Con una espátula, se retiran los restos de pintura suelta, grietas o partes dañadas, pero sin excederse para no agrandar el problema”. Esta limpieza profunda es esencial para impedir que la humedad reaparezca bajo la nueva pintura.

Tras sanear la pared, el siguiente paso es la capa con selladores, preferiblemente a base de aceite. Estos productos crean una barrera aislante que evita que las manchas vuelvan a surgir. Si no se le aplica nada, la mancha de humedad siempre va a volver a salir.

Para reparar las imperfecciones, se recomienda aplicar masillas de nueva generación o yeso, según el tamaño de los desperfectos. La técnica ideal consiste en dar dos manos: la primera cubre los huecos de manera uniforme, luego se lija y se limpia el polvo. La segunda aplicación deja la superficie lisa y lista para pintar.

Un detalle clave es el uso del fijador, que mejora la adherencia de la pintura y evita diferencias de color y sombras. En esa línea, se aconseja utilizar un fijador al agua para las zonas reparadas, que absorben distinto a la pared original. En caso de no contar con un producto comercial, una mezcla sencilla de pintura plástica blanca con agua hasta obtener una textura líquida, similar al agua, puede reemplazarlo.

Finalmente, se aplican dos capas de pintura plástica, respetando los tiempos de secado entre ambas. Se recomienda revisar la superficie antes de la segunda mano para corregir pequeñas imperfecciones y lograr un acabado uniforme y profesional.

Sobre los tipos de humedad, se distinguen tres principales:

Humedad por filtración: ocurre cuando el agua del exterior atraviesa una superficie debido a una impermeabilización deficiente. Aparece con goteras, manchas oscuras y desconchados, sobre todo en la parte superior de paredes o techos.

Humedad por condensación: se genera por el vapor de agua del interior de la vivienda, por actividades como cocinar o ducharse. Se manifiesta con gotas en ventanas, manchas negras de moho y olor persistente a humedad, principalmente en meses fríos.

Humedad por capilaridad: el agua del suelo asciende por los muros a través de poros en materiales absorbentes. Se detecta en la parte baja de las paredes con manchas blanquecinas y polvillo causado por sales minerales.