Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el martes 9 de junio de 2026

Santa Fe soleado.

El invierno empezó a sentirse cada vez más cerca en la provincia de Santa Fe. Tanto en la capital provincial como en Rosario, el martes 9 de junio estará marcado por condiciones estables, nubosidad variable y temperaturas moderadas durante la tarde, en una jornada sin fenómenos significativos ni precipitaciones previstas.

Después de varios días con mañanas frías y cielos grises, el pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que la región mantendrá un patrón climático típico de esta época del año. Las bajas temperaturas al amanecer contrastarán con tardes algo más agradables, impulsadas por la presencia de viento leve y la ausencia de lluvias.

Cómo estará el tiempo en Santa Fe este martes 9 de junio

En la capital provincial, la temperatura mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 19 grados. Durante toda la jornada predominará el cielo mayormente nublado, aunque sin probabilidades de precipitaciones.

Las condiciones se mantendrán estables desde la mañana hasta la noche. Los registros térmicos mostrarán una evolución gradual: alrededor de 13 grados durante la mañana, 19 grados por la tarde y 16 grados hacia la noche. El viento soplará de manera leve, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Pronóstico de Santa Fe.

Para el miércoles 10, el panorama será similar, con una mínima de 10 grados y una máxima de 19 grados. Recién hacia el jueves podrían aparecer algunas probabilidades bajas de precipitaciones, aunque todavía sin señales de eventos significativos.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario hoy

En Rosario, el martes comenzará con una mínima de 10 grados y alcanzará una máxima de 16 grados durante la tarde. El cielo permanecerá mayormente cubierto, aunque sin chances de lluvia a lo largo del día.

Las temperaturas previstas serán de 12 grados durante la mañana, 16 grados por la tarde y 13 grados por la noche. Los vientos también se mantendrán moderados, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Pronóstico de Rosario.

El miércoles se espera un leve descenso de la mínima, que rondará los 9 grados, mientras que la máxima subirá hasta los 17 grados. De cara al jueves, el pronóstico del SMN anticipa una mejora parcial de las condiciones, con intervalos de sol y una temperatura máxima similar.

Un comienzo de semana con características típicas del otoño santafesino

El comportamiento meteorológico previsto para Santa Fe y Rosario refleja el patrón habitual de la transición hacia el invierno en el centro del país. Las mañanas frías, la nubosidad persistente y la ausencia de lluvias importantes forman parte del escenario que viene predominando en gran parte de la región pampeana durante las últimas semanas.

Si bien las temperaturas se mantendrán por debajo de los valores registrados durante el verano y el inicio del otoño, las máximas cercanas a los 20 grados permitirán tardes relativamente agradables. Por el momento, no se observan irrupciones de aire polar ni fenómenos extremos que puedan alterar significativamente las condiciones previstas para los próximos días.