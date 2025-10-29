Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el miércoles 29 de octubre de 2025

El clima otoñal se despide con una semana de estabilidad y temperaturas moderadas en Santa Fe y Rosario.

El clima otoñal se despide con una semana de estabilidad y temperaturas moderadas. En Santa Fe y Rosario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un miércoles 29 de octubre sin lluvias, con cielo mayormente nublado y un leve repunte térmico en horas de la tarde. Octubre cierra con calma, luego de varios días de humedad y nubosidad persistente.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este miércoles

La ciudad capital tendrá un miércoles 29 similar, aunque ligeramente más cálido, con una mínima de 11° y una máxima de 20°. El cielo estará parcialmente nublado, sin precipitaciones. El jueves 30, el termómetro trepará hasta los 22°, con sol intermitente y viento del noreste. Será una jornada ideal para quienes retomen actividades laborales o viajen por la región.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este miércoles

En Rosario, se espera una mínima de 9° y una máxima de 19°. El cielo permanecerá mayormente nublado durante todo el día, sin probabilidad de lluvias. El viento soplará leve del sector este, con ráfagas moderadas hacia la noche. La temperatura tenderá a subir levemente el jueves 30, con marcas entre 8° y 21°, y una jornada más templada hacia la tarde.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima para el resto de la semana?

El SMN también difundió su pronóstico del SMN para toda la provincia en los próximos días de la semana. En ese sentido, anticipa estabilidad en la región y no se prevén lluvias significativas hasta el fin de semana, aunque podrían registrarse algunas neblinas matinales. El clima templado y sin extremos marca un cierre de mes en calma, luego de un octubre con contrastes entre jornadas frescas y picos de calor.

Las recomendaciones del SMN para el clima de este miércoles