Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el miércoles 1 de octubre de 2025

Sigue el tiempo estable en Santa Fe y Rosario durante este miércoles 1 de octubre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que este miércoles 1 de octubre presentará cielo algo nublado por la mañana que tiende a abrirse hacia la tarde, lo que dará lugar a un día apto para actividades al aire libre en las ciudades de Santa Fe y Rosario.

Tanto en la capital provincial como en la ciudad de la bandera, la máxima prevista es de 25° y la mínima ronda los 12°, con chance de lluvia de 0% durante las principales franjas del día.

Es un patrón típico de transición primaveral: mañanas frescas y tardes templadas. El viento se mantiene leve a moderado, con un aumento temporario al mediodía que puede sentirse en las zonas costeras y en barrios expuestos.

La primavera argentina suele moverse por estos vaivenes: mañanas frescas, tardes que invitan a salir y noches aún templadas. Ese clima acompaña desde hace años una reactivación del calendario cultural —ferias de diseño, mercados y recitales al aire libre— que retoma protagonismo luego de las épocas con más frío.

Pronóstico del tiempo: cómo estará el clima de este miércoles, hora a hora

En Santa Fe

Mañana: 12° (7-12 km/h de viento).

12° (7-12 km/h de viento). Mediodía: 17° (7-12 km/h).

17° (7-12 km/h). Tarde: 25° (viento más marcado 13–22 km/h).

25° (viento más marcado 13–22 km/h). Noche: 17° (viento 7–12 km/h).

17° (viento 7–12 km/h). Probabilidad de lluvia: 0% en todas las franjas.

Pronóstico de Santa Fe.

En Rosario

Mañana: 12° (viento 7–12 km/h).

12° (viento 7–12 km/h). Mediodía: 16° (viento 13–22 km/h).

16° (viento 13–22 km/h). Tarde: 25° (viento 7–12 km/h).

25° (viento 7–12 km/h). Noche: 17° (viento 7–12 km/h).

17° (viento 7–12 km/h). Probabilidad de lluvia: 0% en todas las franjas.

Pronóstico de Rosario.

Estos datos indican estabilidad y baja incertidumbre meteorológica para la jornada. El leve aumento del viento al mediodía —especialmente en Rosario— puede hacer que la temperatura “sienta” algo distinta, pero no implica alerta ni fenómenos adversos.

Pronóstico extendido: ¿cómo seguirá el clima durante esta semana?

La semana seguirá con estabilidad en las ciudades de Santa Fe y en Rosario, según el SMN: cielos parcialmente cubiertos o mayormente claros, pocas probabilidades de lluvia y temperaturas que se mantendrán “agradables” para la época. Hacia el final de la semana habrá un aumento leve de nubosidad, con algunos indicios de precipitaciones abundantes en los pronósticos disponibles.

Las recomendaciones del SMN para el clima del miércoles

Con un miércoles que combina mañanas frescas y tardes agradables, la agenda urbana no debería sufrir interrupciones meteorológicas. Algunas recomendaciones prácticas para seguir son las siguientes: