Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el martes 23 de septiembre de 2025

El primer día hábil de la primavera arranca con temperaturas bajas y cielos parcialmente nublados en Santa Fe y en Rosario.

La semana empezó con condiciones estables tanto en la ciudad de Santa Fe como en Rosario. De acuerdo al pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 23 de septiembre se espera un marcado contraste entre la mañana y la tarde: mientras las primeras horas se sentirán frescas, las máximas llegarán a superar los 20 grados.

En Rosario, la mínima será de 8° y la máxima alcanzará los 21°, con cielo algo nublado y viento leve del este. En Santa Fe, en tanto, el panorama será similar, pero con temperaturas algo más elevadas: mínima de 9° y máxima de 23°, con más horas de sol y ambiente agradable hacia la tarde.

Este patrón climático responde a una combinación de aire cálido y húmedo en superficie, sumado al avance de un frente frío desde el sur. Un fenómeno típico de la transición invierno-primavera en el Litoral argentino, en los que estos “choques” generan tormentas convectivas de rápida evolución, como las que se vivieron este fin de semana.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este martes

La capital provincial ofrecerá una jornada más cálida: mínima de 9° y máxima de 23°. El cielo estará mayormente despejado y el sol dominará la tarde. La estabilidad se mantendrá sin precipitaciones, lo que anticipa un día ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este martes

La ciudad amanecerá con apenas 8°, lo que obliga a salir abrigado. A partir del mediodía, el cielo se despejará parcialmente y la máxima llegará a 21°. El viento se mantendrá del sector este, con ráfagas leves, y no se esperan lluvias durante toda la jornada.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo estará el clima este miércoles 24 y jueves 25 de septiembre?

El miércoles continuará con mañanas frescas (7° en Rosario y 9° en Santa Fe) y máximas en torno a los 21-23°. El jueves, el escenario será similar: temperaturas templadas y sin lluvias a la vista.

Las recomendaciones del SMN para el clima del martes