Qué día es el más caluroso de la semana en Buenos Aires, según el SMN

En el pronóstico del tiempo para esta semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que finalmente habrá días más cálidos en la Ciudad de Buenos Aires, con máximas de temperatura que se acercan a los 22°C.

El día más caluroso de la semana será el viernes 26, con una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 13°C. Se espera una jornada sin lluvias, con el cielo parcialmente nublado y un aumento de la nubosidad hacia la noche.

El pronóstico para toda la semana

Esta semana según el SMN no se van a registrar lluvias, aunque tampoco habrá cielos totalmente despejados en la Ciudad de Buenos Aires. Se esperan mañanas de temperaturas medias y cielos nublados. Estas son las especificidades del pronóstico para toda la semana:

Lunes: con una máxima de 19° y una mínima de 9° hoy se espera un cielo nublado en gran parte del día, con momentos despejados hacia el mediodía.

con una hoy se espera un cielo nublado en gran parte del día, con momentos despejados hacia el mediodía. Martes: con una máxima de 18° y una mínima de 9° se espera un clima cálido, con nubosidad variable y 0% de probabilidades de lluvia.

con una se espera un clima cálido, con nubosidad variable y 0% de probabilidades de lluvia. Miércoles: con una máxima de 18° y una mínima de 9° se espera un día soleado, pero con nubosidad durante gran parte de la jornada.

con una se espera un día soleado, pero con nubosidad durante gran parte de la jornada. Jueves: con una máxima de 20° y una mínima de 10° se espera el clima más estable de la semana durante el día, con presencia del sol y nubosidad constante.

con una se espera el clima más estable de la semana durante el día, con presencia del sol y nubosidad constante. Viernes: con una máxima de 24° y una mínima de 13° será el día más caluroso de la semana. Sin probabilidades de lluvia y anticipando lo que se sentirá el fin de semana.

Cómo estará el tiempo este fin de semana en la Ciudad

Para el próximo fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires se podrán planificar actividades al aire libre, porque si bien habrá cielos nublados no se esperan lluvias. Incluso, podría haber algo de sol durante las tardes.

Sábado: con una máxima de 21° y una mínima de 13° se espera un día nublado, pero sin probabilidad de lluvias.

con una se espera un día nublado, pero sin probabilidad de lluvias. Domingo: con una máxima de 23° y una mínima de 12° se espera un día soleado con momentos nublados y momentos de cielo despejado.

El tiempo en la provincia de Buenos Aires hoy

Las lluvias y temporales intensos que se registraron en el comienzo de la primavera parecen haber desaparecido. Hoy en la provincia de Buenos Aires mejoran las condiciones, con cielos despejados y sin presencia de lluvias en líneas generales.