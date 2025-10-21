El martes 21 de octubre será un día típicamente primaveral en Rosario y Santa Fe.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que este martes 21 de octubre será una típica jornada primaveral en las ciudades de Santa Fe y Rosario. La mañana arrancará con nubosidad parcial, el mediodía y la tarde tendrán momentos con mayor presencia del sol y la noche se pondrá más fresca.

En la capital provincial, el termómetro llegará a 31°, con una mínima cercana a los 16°; mientras que la máxima en Rosario alcanzará los 30° y la mínima rondará los 15°.

Para ambas ciudades, el SMN anunció un día que oscilará entre períodos con sol y nubes. La probabilidad de lluvias durante la jornada del martes se mantiene baja, por lo que las actividades al aire libre no tendrían grandes restricciones.

De acuerdo a los pronósticos históricos de la región, octubre en la región alterna semanas templadas con episodios cortos de inestabilidad; por ahora, los datos apuntan a una semana con predominio de sol, aunque siempre es prudente chequear actualizaciones del SMN antes de planificar actividades.

Pronóstico de Santa Fe.

Pronóstico extendido: ¿vuelven las lluvias a Santa Fe y Rosario? Atención al miércoles

Si bien el martes ofrece condiciones mayormente estables, el pronóstico del SMN indica un cambio para el miércoles 22, con mayor inestabilidad en Rosario y chance de lluvias y chaparrones (probabilidad moderada). En Santa Fe, por otro lado, la variación es más leve, pero también habrá que seguir la evolución del frente que podría traer precipitaciones aisladas.

Para el jueves 23, en tanto, el SMN anticipa condiciones variables: algunas zonas podrían registrar lloviznas o mayor nubosidad intermitente.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones del SMN para el clima del martes

Es temporada de primavera, cuando las oscilaciones térmicas son habituales en el área pampeana. Si bien el pronóstico anticipa probabilidad nula de precipitaciones, siempre conviene verificar últimas actualizaciones si tenés planes al aire libre.

Además, es necesario tener en cuenta algunos consejos dada la amplitud térmica de esta jornada del 22 de octubre: