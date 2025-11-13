Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el jueves 13 de noviembre de 2025

El jueves 13 de noviembre asoma como una jornada templada en Santa Fe y Rosario.

El jueves 13 de noviembre llega con una jornada de transición entre la frescura matinal y una tarde templada en el centro de la provincia de Santa Fe. El pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirma temperaturas máximas alrededor de 29° en la capital provincial y en Rosario, y mínimas que oscilarán entre 14° y 16°, con probabilidad de precipitación prácticamente nula para el día.

La dinámica será clásica de primavera tardía: mañanas algo nubladas o con nubosidad variable, y una tendencia a despejar hacia la tarde con sol y temperatura agradable. No se esperan fenómenos extremos ni alertas meteorológicas para la jornada; sí un ascenso térmico paulatino que continuará durante el fin de semana.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este jueves

De acuerdo al pronóstico, la capital provincial tendrá una temperatura mínima cercana a 16° y una máxima estimada en 29° para el jueves 13. La mañana arrancará con cielo algo nublado, con una mejora hacia la tarde donde predominarán intervalos de sol y nubes. La probabilidad de lluvia es 0%, y los vientos aparecen leves, por lo que las condiciones serán estables y agradables para actividades al aire libre o trámites en la ciudad.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este jueves

En Rosario, la madrugada será algo más fresca (mínima de 14°) y la tarde llegará también a unos 29°. El patrón de nubosidad es parecido al de Santa Fe: nubes matinales seguidas por períodos de sol. No hay probabilidad de precipitación para el jueves, con viento moderado a débil y buena visibilidad durante la mayor parte del día.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima de esta semana?

El pronóstico extendido del SMN para esta semana indica un leve aumento térmico hacia el viernes y sábado, con máximas que trepan a 30 a 31°, por lo que el jueves actúa como una antesala templada a un fin de semana más cálido. Si tenés planes al aire libre, el jueves es una buena combinación de mañanas frescas y tardes cómodas antes del ascenso térmico.

Las recomendaciones del SMN para el clima del jueves