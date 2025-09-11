Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el jueves 11 de septiembre de 2025

El pronóstico del SMN para Santa Fe y Rosario anuncia un jueves mayormente soleado.

El jueves 11 de septiembre confirma la tónica primaveral que viene dominando la primera quincena de septiembre: mañanas frescas y tardes templadas. El pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa cielo despejado durante la mayor parte del día en las ciudades de Santa Fe y Rosario, mientras que la ausencia de precipitaciones, lo que favorece salidas y actividades públicas sin riesgo meteorológico.

En un país acostumbrado a los giros bruscos del tiempo, la estabilidad anunciada —al menos para este jueves— ofrece un respiro para la agenda cultural y deportiva local: ferias, encuentros y partidos al aire libre pueden desarrollarse con normalidad.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este jueves

La capital provincial aparecerá un grado o dos más cálida: máxima estimada en 24 grados y mínima cercana a 11 grados. Al igual que en Rosario, la jornada será mayormente soleada y sin lluvias. Esa mayor amplitud térmica convierte al jueves en una buena opción para eventos al aire libre y para ajustar itinerarios previos a fines de semana con pronósticos similares.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este jueves

Rosario tendrá una jornada con predominio del sol y temperatura máxima cercana a 23 grados. La mañana arrancará fresca —en torno a los 10 grados— y la sensación térmica aumentará con rapidez hasta la tarde. Los pronósticos gráficos marcan 0% de probabilidad de lluvia para el día; el cielo alternará entre sol pleno y algunas nubes pasajeras. Vientos leves, sin reportes de fenómenos que alteren la actividad exterior.

Pronóstico extendido: ¿cómo seguirá el clima en Santa Fe y en Rosario para el viernes?

El viernes se mantiene la tendencia estable, con temperaturas templadas y ausencia de lluvias en ambas ciudades del centro provincial. El cielo estará parcialmente nublado, lo que puede generar momentos de sol intermitente, pero sin riesgo de precipitaciones.

Santa Fe capital: mínima de 10° y máxima de 23°. Nubosidad variable y una amplitud térmica moderada.

Rosario: mínima de 10° y máxima de 23°. Jornada fresca por la mañana, con cielo algo nublado hacia la tarde. Vientos leves, sin fenómenos destacados.

