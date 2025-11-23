Clima hoy con un poco más de calor en Santa Fe y Rosario: cómo será el domingo 23 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana que se encamina a cerrar con un clima típico de noviembre, sin eventos extremos y bajo la influencia de un sistema de alta presión que garantiza cielo despejado. De acuerdo al último pronóstico difundido para las ciudades de Santa Fe y Rosario, la estabilidad será la protagonista de este domingo 23 de noviembre.

Tanto la capital provincial como la ciudad de la bandera presentarán condiciones muy similares, aunque Santa Fe tendrá una jornada levemente más calurosa. La amplitud térmica sigue siendo marcada y favorece las actividades recreativas desde temprano sin riesgos asociados al calor excesivo.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este domingo

La ciudad de Santa Fe vivirá un domingo cálido y sin una sola nube amenazante.

Mínima: 14°.

14°. Máxima: 29°.

29°. Lluvias: 0% durante todo el día.

0% durante todo el día. Viento: moderado, del sector este, entre 13 y 22 km/h.

La mañana empezó fresca y agradable, ideal para caminar, correr o aprovechar el aire libre antes del ascenso térmico. Por la tarde, el sol dominará con fuerza y llevará la temperatura cerca de los 30°, aunque sin llegar a un calor agobiante. Para la noche, el cielo seguirá totalmente despejado y el ambiente se mantendrá templado.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este domingo

En Rosario el panorama será prácticamente calcado, pero con una máxima levemente menor:

Mínima: 13°.

13°. Máxima: 27°.

27°. Lluvias: 0% todo el día.

0% todo el día. Viento: leve a moderado, del sector este, 7 a 12 km/h.

La ciudad tendrá una jornada estable, sin humedad excesiva y con un cielo despejado de punta a punta. El clima será ideal para actividades familiares, eventos al aire libre, picnics o paseos por la costanera. La noche del domingo también se anticipa agradable, sin viento molesto y con temperaturas cómodas.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones del SMN para el clima del domingo

Mañana fresca ideal para actividad física (13–14°).

Sol fuerte todo el día: usar protector, gorra y lentes.

Hidratación constante por el clima seco.

Ropa liviana; abrigo fino para la noche.

Viento moderado del este, sin complicaciones.

Noche agradable para cenas y salidas al aire libre.

Pronóstico extendido: ¿cómo seguirá el clima del lunes en Santa Fe y Rosario?

Tanto en Santa Fe como en Rosario, el lunes 24 llegará con calor más marcado: en la ciudad de la bandera trepará a 30°, mientras que en la capital provincial alcanzará 31°. En ambos ciudades anticipan un cielo despejado y viento más intenso del sector norte. Después de un domingo tranquilo, el inicio de semana marca un retorno al calor típico de fin de primavera.