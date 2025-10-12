Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el domingo 12 de octubre de 2025

Sigue la inestabilidad en Santa Fe y Rosario durante este domingo.

La mejora es clara después de la inestabilidad: las ciudades de Santa Fe y Rosario verá una jornada más fresca y con poca chance de precipitaciones, aunque el viento marcará la agenda y condicionará actividades al aire libre. El pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra un domingo de transición entre la tormenta y un período de menor humedad.

A la hora de planificar, no conviene bajar la guardia: vientos intensos pueden provocar caída de ramas, dificultades para el tránsito liviano y molestias en eventos al aire libre. En barrios con problemas de drenaje, la memoria de inundaciones pasadas obliga a mantener protocolos municipales activos.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este domingo

Para el domingo, el SMN anticipa una máxima de 25° y mínima de 15° en la capital provincial, además de probabilidad de lluvia baja (0–10%). El termómetro quedará más alto que en Rosario, pero comparte la misma característica: vientos intensos (42–50 km/h).

Para la logística urbana implica que ferias, partidos o actividades culturales al aire libre convengan reubicar o reforzar estructuras; mientras que puede haber demoras en el transporte por posibles demoras.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este domingo

Rosario presentará una máxima de 21° y mínima de 15°, con probabilidad de lluvia muy baja (0–10%) para el domingo, según el pronóstico informado por el SMN. El cielo estará mayormente nublado a parcialmente nublado y, aunque la peor parte de las tormentas habría pasado, el riesgo principal son los vientos: la previsión indica ráfagas entre 42 y 50 km/h. Si bein se puede salir, pero los eventos al aire libre deberán prever estructura resistente y prestar especial atención a alertas municipales por las ráfagas.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones para el clima del domingo, según el SMN

Si bien el domingo se presenta como una jornada de alivio térmico, el patrón es consistente con octubres volátiles en la región pampeana, con alternancias de calor, tormentas intensas y rápidas rotaciones de viento. En ese sentido, es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones: