Mucha atención por las alertas por tormentas: qué anticipa el pronóstico del tiempo

Alerta por tormentas para 7 provincias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó en su pronóstico del tiempo una alerta meteorológica amarilla que tendrá lugar en las próximas horas de este martes: es por fuertes e intensas tormentas que llegarán a 7 provincias, por lo que se pide precaución a la población de las zonas contempladas.

Al respecto, el organismo precisa que las mismas llegarán a gran parte de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Mendoza y San Juan. Muchas de las zonas afectadas se encuentran al borde de la Cordillera de los Andes.

La entidad, en paralelo, indica que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una semana en donde la noticia pasa por los días de calor intensos: se prevén máximas que llegarán hasta los 37 grados. El pronóstico del tiempo completo, acá.

Alerta meteorológica por tormentas: ¿Qué dice el pronóstico del tiempo?

El Servicio Meteorológico Nacional precisó que las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Mendoza y San Juan se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla por fuertes tormentas que tendrán lugar este martes.

“El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, actividad eléctrica intensa, granizo y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, indica el organismo.

Estas son las zonas afectadas por la alerta meteorológica.

En paralelo, y como consecuencia a que varias de estas zonas son próximas a la Cordillera de los Andes, el organismo agrega para las áreas “de montaña, la precipitación podría contener granizo y/o nieve mezclada”.

Y finalmente, la entidad brindó una serie de recomendaciones para la población de las zonas afectadas, a fin de que no corran riesgo desde su salud pese a estos fenómenos. Ellas son:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Las alertas meteorológicas amarillas lanzadas por el pronóstico del tiempo del SMN hablan de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.