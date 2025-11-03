Máxima de 29 y posibilidad de lluvias: el pronóstico de la semana, según el SMN

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el lunes 3 de noviembre será el día más caluroso de la semana, con una temperatura máxima de 29°C y una mínima de 18°C en la Ciudad de Buenos Aires.

El resto de la semana se anticipa un descenso de la temperatura con posibilidad de precipitaciones el martes a partir del mediodía.

El pronóstico para toda la semana, día por día

A partir del martes, las temperaturas descenderán y se mantendrán entre los 19°C y 25°C, con probabilidades de chaparrones aislados durante la tarde y lluvias a la noche. El miércoles será el día más fresco de la semana, con una máxima de 21°C y una mínima de 13°C.

Lunes 3: máxima de 29° y mínima de 18°. Cielo algo despejado a algo nublado y con leve viento del norte. Será el día más caluroso de la semana.

Martes 4: máxima de 25° y mínima de 19°. Nubosidad variable, con posibles lluvias aisladas por la tarde y vientos leves del sector norte.

Miércoles 5: máxima de 21° y mínima de 13°. Cielo parcialmente nublado, sin lluvias y con ambiente más fresco.

Jueves 6: máxima de 19° y mínima de 11°. Jornada estable con cielo mayormente nublado.

Viernes 7: máxima de 19° y mínima de 15°. Cielo nublado con probabilidad de lluvias durante la mañana y mejora hacia la noche.

Cómo estará el fin de semana en la Ciudad

El sábado 8 se espera una jornada agradable, con cielo parcialmente nublado. La temperatura irá de los 12°C a los 20°C, ideal para actividades al aire libre.

El domingo 9 volverá el calor: con máxima de 24°C y mínima de 13°C, el cierre de la semana será soleado y templado, con viento suave del este y sin probabilidades de precipitaciones.