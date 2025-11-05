Lluvias y descenso de temperatura en AMBA: cuándo y cuánto dura

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló, en las últimas horas, que el Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesa una seguidilla de días frescos, con nubosidad variable y un marcado descenso térmico. Este miércoles, el cielo se presenta parcialmente nublado y las temperaturas rondaron los 16°C por la mañana, con una máxima prevista de 21°C hacia la tarde.

Desde Meteored, por su parte, detallaron que se espera un miércoles mayormente soleado, con viento del sur y mínimas que oscilaron entre los 10°C a 12°C en la Ciudad de Buenos Aires y valores inferiores a 8°C en el conurbano bonaerenses. Mientras que las máximas quedarán por debajo de los 20°C, un registro inusual para esta altura del año.

El jueves 6 de noviembre comenzará con un leve aumento de la nubosidad. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente cubierto y hacia la noche se prevé un panorama nublado, con baja probabilidad de lluvias aisladas. La temperatura oscilará entre los 12°C y los 19°C, con vientos del este y una sensación térmica fresca.

Lluvias aisladas y sensación de frío hacia el viernes

Según el pronóstico del tiempo, el viernes marcará el punto más inestable de la semana actual. Se anticipan lluvias moderadas desde temprano, que podrían intensificarse durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán contenidas, con una mínima de 14°C y una máxima cercana a los 19°C.

La combinación entre nubosidad, precipitaciones y viento del este, generará un ambiente húmedo y frío con una tarde en la que las máximas difícilmente superen los 17 °C. La humedad, sumada al aire proveniente del océano, reforzará la sensación de frescura.

El sábado, el panorama mejorará de forma progresiva. El cielo estará mayormente nublado, pero con muy bajas chances de lluvias. Las temperaturas se ubicarán entre los 11°C y los 20°C, marcando el inicio de un leve ascenso térmico.

Cuándo mejora el clima

El fin de semana concluirá con condiciones más agradables, según indica el pronóstico del tiempo. El domingo 9 de noviembre se espera una jornada con cielo parcialmente despejado y una máxima que podría alcanzar los 24°C.

El sol volverá a ganar protagonismo y las temperaturas retornarán a valores normales para la época, tras varios días grises y húmedos. Recordemos que ese día, en La Bombonera, se disputará el Superclásico del fútbol argentino, entre Boca y River.

El pronóstico del tiempo también anticipa que, desde el inicio de la próxima semana, el ambiente se mantendrá templado, dejando atrás el período de inestabilidad.

Alertas y condiciones en el resto del país

El SMN informó que rigen alertas amarillas por tormentas en San Luis, Mendoza, Neuquén y Río Negro. Se recomienda evitar actividades al aire libre, retirar objetos que puedan impedir el escurrimiento del agua y mantenerse alejado de árboles o postes eléctricos. Además, se aconseja tener a mano una mochila de emergencia con linterna, radio y documentación.

El oeste argentino vivirá una etapa especialmente lluviosa. Las precipitaciones podrían superar los valores normales del mes, con registros que van desde menos de 20 milímetros en Neuquén hasta más de 100 milímetros en sectores de San Luis.

En las próximas horas, las tormentas podrían extenderse hacia La Pampa, Córdoba, San Juan, La Rioja y parte de Buenos Aires, acompañadas de ráfagas intensas. Ante la persistencia del mal tiempo, las autoridades recomiendan mantenerse informados y asegurar objetos sueltos ante posibles vientos fuertes.