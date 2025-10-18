Hasta cuándo llueve: el pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario hoy, sábado 18 de octubre de 2025

Santa Fe tendrá lluvias aisladas, mientras que Rosario disfruta de un fin de semana casi perfecto.

El clima en la provincia de Santa Fe se presenta cambiante este sábado 18 de octubre de 2025. De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias cederán rápidamente durante la jornada en la capital provincial, mientras que el panorama en Rosario es más estable desde temprano, con temperaturas agradables y cielo mayormente despejado.

El domingo y el lunes, por otro lado, se perfilan como jornadas ideales para actividades al aire libre, con máximas que rondarán los 25° y 27°, respectivamente, y sin probabilidades de precipitaciones.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este sábado

En la capital provincial, el sábado 18 amaneció con nubosidad y algunas lluvias débiles, con probabilidades de entre 10 y 40%. Sin embargo, las condiciones mejoran notablemente hacia el mediodía, con una máxima de 26° y cielo parcialmente nublado.

El domingo 19 se mantendrá estable, con temperaturas entre 15° y 26°, mientras que el lunes 20 subirá un poco más el termómetro, llegando a los 28°, bajo un cielo mayormente despejado.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este sábado

En Rosario, el panorama es más alentador desde el inicio del fin de semana: sin lluvias y con máximas agradables. Este sábado se espera una mínima de 11° y una máxima de 25°, con sol a pleno durante la tarde.

El domingo repetirá condiciones similares —mínima de 13° y máxima de 25°—, mientras que el lunes el calor comenzará a sentirse un poco más, con 27° de máxima y cielo apenas parcialmente nublado.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿qué pasa con el clima el resto de la semana?

Si bien el sábado puede comenzar algo inestable en el norte de la provincia, todo indica que la mejora será sostenida. El buen tiempo dominará hasta mediados de la próxima semana, sin lluvias a la vista y con temperaturas primaverales ideales.

De acuerdo a los pronósticos extendidos del SMN, el regreso de las precipitaciones recién podría darse hacia el próximo jueves o viernes.

Recomendaciones para el clima del sábado 18 de octubre en Santa Fe y Rosario

En Santa Fe capital

Lluvias aisladas por la mañana: conviene salir con paraguas o campera impermeable si tenés que moverte temprano.

conviene salir con paraguas o campera impermeable si tenés que moverte temprano. Evitar actividades al aire libre antes del mediodía , especialmente si hay viento o chaparrones esporádicos.

, especialmente si hay viento o chaparrones esporádicos. A partir del mediodía, mejora : ideal para retomar planes, hacer compras o disfrutar al aire libre sin riesgo de tormentas.

: ideal para retomar planes, hacer compras o disfrutar al aire libre sin riesgo de tormentas. Temperaturas templadas: la máxima rondará los 26°, por lo que no hará frío, pero puede sentirse algo húmedo.

En Rosario