Elecciones en la provincia de Buenos Aires: cómo estará el clima el domingo 7 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó las condiciones climáticas que presentará la provincia de Buenos Aires el domingo 7 de septiembre, día en el que se desarrollarán las elecciones legislativas bonaerenses 2025.

Luego de una semana ciclotímica demarcada por las precipitaciones del lunes y martes, seguido del ingreso de un frente de aire frío proveniente de la Patagonia, las primeras horas del domingo continuarán bajo efecto de las temperaturas gélidas.

La Plata

En La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, el mercurio se estacionará en -1° C y la máxima en 13° C. Mismo escenario se prevé para la zona norte, central y costera del territorio bonaerense.

En Bahía Blanca, la mínima será de -4° C y la máxima de 14° C.

¿Cómo estará el clima el domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires?

Según el reporte vespertino del SMN, la totalidad del territorio de la provincia de Buenos Aires no registrará lluvias este fin de semana.

Pronóstico del tiempo - SMN

El promedio de temperatura del domingo 7 de septiembre se ubicará en -1° C, mientras que la máxima más alta será 13° C.

Pronóstico del tiempo del domingo 7 de septiembre para las principales ciudades de la provincia de Buenos Aires

La Plata

Cielo despejado

Temperatura mínima: 4° C

Temperatura máxima: 14° C

Mar del Plata

Parcialmente nublado

Temperatura mínima: 4° C

Temperatura máxima: 14° C

Bahía Blanca

Parcialmente nublado

Temperatura mínima: 5° C

Temperatura máxima: 16° C

Quilmes

Algo nublado

Temperatura mínima: 5° C

Temperatura máxima: 15° C

Lanús

Algo nublado

Temperatura mínima: 5° C

Temperatura máxima: 15° C

Avellaneda

Algo nublado

Temperatura mínima: 5° C

Temperatura máxima: 15° C

Lomas de Zamora

Algo nublado

Temperatura mínima: 5° C

Temperatura máxima: 15° C

Tandil

Parcialmente nublado

Temperatura mínima: -1° C

Temperatura máxima: 13° C

San Nicolás de los Arroyos

Algo nublado

Temperatura mínima: 3° C

Temperatura máxima: 16° C

Junín