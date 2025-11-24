El clima para el feriado de hoy en CABA y el conurbano: cómo será el lunes 24 de noviembre

Clima hoy y pronóstico del tiempo en CABA y el conurbano: cómo será el lunes 24 de noviembre

Llegó el último día del fin de semana largo y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó el pronóstico del tiempo para este lunes 24 de noviembre Buenos Aires y alrededores. Durante el feriado nacional el cielo estará solo algo nublado y la temperatura se ubicará entre una mínima de 17 grados y una máxima de 26.

Mientras que el martes 25 con el comienzo de la semana laboral regresará el calor: la temperatura comenzará en una mínima de 18 grados y se elevará hasta alcanzar una máxima de 29 grados. Mientras que el cielo se mantendrá solo algo nublado durante todo el día.

¿Se queda el calor o vuelven las lluvias?: cómo serán los últimos días de noviembre

El Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF) anticipó las condiciones climáticas que presentarán en los últimos días de noviembre 2025. Con la llegada del fenómeno de La Niña, entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre la mayor parte de la zona Pampeana y la región del Litoral continuarán presentando precipitaciones por debajo de los promedios normales.

"Este comportamiento puede favorecer una lenta normalización en sectores donde el exceso hídrico predominó en los meses previos. En gran parte de Buenos Aires, una de las zonas más afectadas por la saturación de suelos, la disminución de las precipitaciones permitiría aliviar gradualmente las condiciones de anegamiento, especialmente en áreas bajas o con drenaje deficiente", explicaron desde el sitio especializado Meteored.

Mientras que para el centro del centro y este del territorio se prevé un escenario más seco. En detalle, la posibilidad de lluvias frecuentes se concentrarán en localidades de Salta, Jujuy, Tucumán o Catamarca.

Respecto a las temperaturas por regiones del país el pronóstico prevé lo siguiente: