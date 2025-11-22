Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el sábado 22 de noviembre

El sábado en Córdoba inicia con un cielo parcialmente nublado y temperaturas templadas en las primeras horas del día

El clima en Córdoba presenta condiciones de estabilidad para este sábado 22 de noviembre de 2025, con una jornada marcada por temperaturas agradables y previsiones que sostienen un escenario sin precipitaciones. El pronóstico del tiempo anticipa un día cálido con variaciones de nubosidad y valores térmicos propios de la época.

Condiciones generales del clima en Córdoba para este sábado 22 de noviembre 2025

El clima se presenta estable en el inicio del fin de semana, con un cielo que comienza parcialmente nublado durante las primeras horas del día. De acuerdo con los datos meteorológicos, se prevé que este manto de nubes se mantenga durante gran parte de la mañana, generando un ambiente templado que acompaña el arranque de la jornada.

Las temperaturas se ubican dentro de un rango típico para noviembre. La mínima prevista alcanza los 16 grados, mientras que la máxima se proyecta en torno a los 29 grados. Estos valores ofrecen un día cálido, aunque sin extremos térmicos, lo que permite transitar el sábado con comodidad en espacios abiertos.

Pronóstico del tiempo: evolución de la nubosidad y las temperaturas

El pronóstico del tiempo indica que el cielo parcialmente nublado será una característica dominante en las primeras horas, pero con un descenso progresivo de la nubosidad hacia la tarde y la noche. Esta disminución permitirá que el cielo se presente más despejado en el tramo final del día, favoreciendo un ambiente más luminoso y estable.

La amplitud térmica estará marcada por una mañana fresca que dará paso a un mediodía y tarde cálidos. La máxima de 29 grados se alcanzará durante la tarde, acompañada por condiciones de buen tiempo que se prolongarán hasta la noche. La ausencia de humedad elevada y la falta de factores inestables colaboran en mantener un panorama sin sobresaltos.

Vientos, lluvias y estabilidad del clima en Córdoba

Los vientos soplarán desde el sector este a una velocidad aproximada de 6 km/h, aportando una circulación suave que no modificará de manera significativa las sensaciones térmicas. La estabilidad atmosférica se reflejará, además, en la probabilidad nula de precipitaciones, ya que no se esperan lluvias en ningún tramo del día.

La máxima prevista de 29 grados se alcanzará durante la tarde, acompañada por un ambiente cálido y estable

El clima en Córdoba se mantendrá cálido y con poco cambio de temperatura respecto a jornadas previas, consolidando un sábado ideal para actividades al aire libre. La combinación de cielo despejado hacia la noche, ausencia de lluvias y vientos leves conforma un escenario uniforme que caracteriza esta transición hacia los últimos días de noviembre.

En síntesis, el clima para el sábado 22 de noviembre se presenta favorable, con mínima de 16 grados, máxima de 29, cielo parcialmente nublado en la mañana y despejado por la tarde y noche, sin probabilidades de lluvias y con vientos leves del este. Un día estable y cálido en el corazón de la provincia.