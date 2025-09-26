Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el viernes 26 de septiembre

La mañana comenzará con tormentas aisladas, elevada humedad y una mínima de 12°

El pronóstico del tiempo para este viernes anticipa una jornada marcada por inestabilidad y variaciones térmicas. El clima en Córdoba presentará lluvias, tormentas aisladas y un notorio ascenso de temperatura, lo que configura un día particular en la transición hacia la primavera. La información meteorológica incluye detalles sobre lluvias, vientos y máximas previstas.

Cómo estará el clima en córdoba por la mañana

La mañana del viernes comenzará con condiciones de clima templado y probabilidad elevada de tormentas aisladas. Se estima que las precipitaciones podrían estar presentes desde temprano, con una probabilidad cercana al 90%. Este panorama sugiere inestabilidad en las primeras horas, acompañada de vientos leves a moderados del noreste que alcanzarán velocidades de 9 km/h.

Las temperaturas mínimas rondarán los 12°, lo que representa un inicio fresco, aunque con humedad elevada debido a la posibilidad de chaparrones. El cielo se presentará mayormente cubierto, generando un ambiente variable que puede afectar la visibilidad en determinados tramos de la ciudad y alrededores.

El pronóstico del tiempo para la tarde y la noche

Durante la tarde se espera un marcado ascenso en las marcas térmicas, con una máxima estimada en 28°. Sin embargo, el aumento de la temperatura no vendrá acompañado de estabilidad. El pronóstico del tiempo indica que continuarán las lluvias, con probabilidad de que se intensifiquen en forma de tormentas dispersas hacia la tarde y noche.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas por ráfagas intermitentes de viento, aunque sin alcanzar intensidades significativas. El cielo permanecerá mayormente nublado, generando un contraste entre la sensación de calor por la temperatura elevada y el ambiente húmedo que dejarán las lluvias.

La amplitud térmica marcará la jornada, combinando calor con inestabilidad

Ascenso térmico y condiciones destacadas

Uno de los aspectos más relevantes del clima en Córdoba para este viernes será el ascenso térmico. La diferencia entre la mínima de 12° y la máxima de 28° refleja una amplitud importante, lo que acentúa el carácter variable de la jornada.

Esta situación responde a una combinación de factores típicos de la primavera, donde la humedad, las lluvias y el aumento de temperatura se presentan de manera simultánea. Por ello, el día será percibido como templado a cálido, pero con la particularidad de la inestabilidad atmosférica que traerán chaparrones y tormentas aisladas.

Qué se espera para el fin de semana

Tras una jornada con clima inestable y ascenso térmico, los modelos meteorológicos anticipan que el fin de semana podría mantener la presencia de humedad y precipitaciones intermitentes. La tendencia indica que la inestabilidad continuará de manera leve, aunque con temperaturas que seguirán en ascenso, consolidando el cambio estacional.

El seguimiento del pronóstico del tiempo será clave en las próximas horas para confirmar la intensidad de las tormentas y la persistencia de las lluvias, ya que estas condiciones pueden variar de forma repentina durante la estación.