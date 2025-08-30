Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el sábado 30 de agosto

Temperaturas estables y frescas: la mínima será de 14° y la máxima alcanzará apenas los 15°.

El clima en Córdoba presenta variaciones importantes durante la última semana de agosto. Con condiciones de inestabilidad y temperaturas que se mantienen frescas, el pronóstico del tiempo anticipa una jornada marcada por lluvias y tormentas. La situación meteorológica requiere especial atención debido a la alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día.

Temperaturas previstas para el sábado 30 de agosto

La jornada del sábado se desarrollará con temperaturas bajas en comparación con los días anteriores. La mínima se ubicará en 14 grados, mientras que la máxima alcanzará apenas los 15 grados. Estos valores reflejan un escenario de poco cambio térmico, con una amplitud reducida debido a la nubosidad constante y las precipitaciones pronosticadas.

El aire templado a fresco dominará gran parte de la provincia, lo que genera una sensación térmica menor en momentos de mayor humedad y viento.

Probabilidad de lluvias y tormentas en Córdoba

El pronóstico del tiempo indica un 90% de probabilidad de lluvias, con presencia de chaparrones y tormentas aisladas especialmente durante la mañana. En horas de la tarde y la noche se esperan precipitaciones intermitentes que podrían extenderse en distintos sectores del territorio cordobés.

Las condiciones meteorológicas estarán acompañadas por vientos suaves del sector sur-sudeste, con una velocidad estimada de 4 km/h. Aunque la intensidad será leve, la humedad asociada a las lluvias generará un ambiente cargado y con escasa visibilidad en algunos momentos del día.

Cómo será el clima hoy en Córdoba

El clima en Córdoba para este sábado 30 de agosto se caracterizará por la inestabilidad. La jornada comenzará con tormentas y chaparrones aislados, que se mantendrán durante la mañana. A medida que avance el día, se registrarán lluvias de variada intensidad que persistirán hasta la noche.

Temperaturas estables y frescas: la mínima será de 14° y la máxima alcanzará apenas los 15°.

Este escenario climático marca un contraste con días previos en los que la nubosidad fue variable, pero con menor incidencia de precipitaciones. En este caso, las condiciones permanecerán húmedas y con cielos cubiertos, generando un panorama poco favorable para actividades al aire libre.

Perspectivas para los próximos días

Aunque el sábado estará dominado por las lluvias, se espera que en la transición hacia septiembre comiencen a registrarse leves mejoras en la estabilidad atmosférica. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos en las jornadas inmediatas, manteniendo un rango templado a fresco característico del cierre del invierno.

El pronóstico del tiempo a mediano plazo anticipa que las lluvias tenderán a disminuir progresivamente, dando lugar a cielos parcialmente nublados en el inicio de la próxima semana. Sin embargo, los especialistas señalan que aún no se descartan nuevos episodios de inestabilidad hacia el comienzo del mes entrante.