Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el sábado 15 de noviembre

La jornada comienza con un ambiente cálido y húmedo, ideal para el desarrollo de tormentas desde temprano en Córdoba.

El pronóstico del tiempo, el clima en Córdoba y las condiciones previstas para este 15 de noviembre generan interés ante un escenario marcado por inestabilidad y posibles lluvias. Las primeras horas del día avanzan con cambios graduales, mientras se mantiene la expectativa por la evolución del clima durante la jornada.

Condiciones generales del clima en Córdoba para este jueves

La jornada se presenta con un ambiente cálido y con elevada humedad, un contexto que favorece el desarrollo de tormentas desde temprano. El panorama meteorológico anticipa una mínima cercana a los 20°, mientras que la máxima alcanzaría los 30°, con poco cambio respecto de días anteriores.

La presencia de nubosidad variable y el ingreso de aire húmedo desde el noreste contribuyen a un escenario inestable. El viento sopla desde el sector NNE con velocidades moderadas, alrededor de 7 km/h, lo que acompaña una sensación térmica acorde a la temperatura prevista.

Pronóstico del tiempo: tormentas y probabilidad de lluvias

En cuanto al pronóstico del tiempo, se destaca un 80% de probabilidad de precipitaciones, lo que confirma un día atravesado por eventos de inestabilidad. Durante la mañana pueden registrarse tormentas y chaparrones aislados, especialmente en sectores del centro y norte provincial.

Hacia la tarde y la noche, la tendencia indica mayor presencia de lluvias, con precipitaciones que podrían extenderse de forma intermitente. La combinación de calor y humedad sostiene la posibilidad de tormentas de variada intensidad, aunque sin indicios de un descenso brusco de temperatura. El fenómeno se relaciona con el avance de sistemas de baja presión que afectan gran parte del centro del país.

Cómo será el clima hoy en Córdoba: temperaturas y evolución del día

El pronóstico anticipa un 80% de probabilidad de lluvias, con chaparrones y tormentas que podrían intensificarse hacia la tarde y la noche.

El clima en Córdoba se mantendrá cálido pese a las precipitaciones previstas. La máxima estimada en torno a los 30° se alcanzaría entre primeras horas de la tarde, antes de que los núcleos de lluvia ganen protagonismo.

Aunque las tormentas pueden provocar breves descensos térmicos, la sensación de pesadez ambiental persistirá por la humedad elevada. Por la noche, la temperatura se estabilizará cerca de los valores de la tarde, completando un día sin grandes cambios térmicos pero marcado por la presencia de lluvias.

Panorama general del clima y recomendaciones habituales

El escenario que se observa para este 15 de noviembre refuerza la continuidad de un período inestable en la región central. La posibilidad de tormentas durante gran parte del día sugiere considerar las condiciones típicas de jornadas lluviosas, especialmente en zonas urbanas donde suelen formarse acumulaciones de agua. Los vientos leves desde el noreste no modificarán de manera sensible la dinámica general del día.

El avance de la inestabilidad podría extenderse hacia la madrugada del día siguiente, manteniendo condiciones húmedas. Esta situación es habitual en noviembre, un mes caracterizado por fuertes contrastes térmicos y frecuentes eventos de tormentas.