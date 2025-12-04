Elche vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Liga

Elche recibirá a Girona, en el marco de la fecha 15 de la Liga, el próximo domingo 7 de diciembre a partir de las 10:00 (hora Argentina), en el estadio Martínez Valero.
Así llegan Elche y Girona
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga
Elche sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Getafe. En los duelos previos, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 8 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga
Girona obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Real Madrid. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 1 y ha empatado 2, con 7 goles a sus rivales y han vencido su valla 7 veces.
Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 2 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 16 de abril, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y el marcador favoreció a Girona con un marcador de 2-0.
El local se ubica en el décimo primer puesto con 16 puntos (3 PG - 7 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 12 unidades y se coloca en décimo octavo lugar de la tabla (2 PG - 6 PE - 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|37
|15
|12
|1
|2
|25
|2
|Real Madrid
|36
|15
|11
|3
|1
|19
|3
|Villarreal
|32
|14
|10
|2
|2
|16
|11
|Elche
|16
|14
|3
|7
|4
|-2
|18
|Girona
|12
|14
|2
|6
|6
|-13
Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 16: vs Mallorca: 13 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Rayo Vallecano: 21 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 16: vs Real Sociedad: 12 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Atlético de Madrid: 21 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Horario Elche y Girona, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas