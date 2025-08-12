Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el martes 12 de agosto

El clima en Córdoba se presentará con cielo parcialmente nublado y sin lluvias durante el martes 12 de agosto

El clima en Córdoba se mantendrá estable durante el martes 12 de agosto, con temperaturas templadas y condiciones ideales para las actividades cotidianas. De acuerdo con el pronóstico del tiempo, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, viento leve del sur y sin posibilidad de lluvias, en un marco de amplitud térmica moderada.

Temperaturas y amplitud térmica previstas

La mínima pronosticada para la jornada es de 13°, mientras que la máxima alcanzará los 28°. El contraste entre las primeras horas de la mañana y la tarde marcará una amplitud térmica típica de este período del año.

En las primeras horas, el aire será fresco, con temperaturas que invitan a llevar abrigo liviano. Con el avance del día, el sol se hará presente entre nubes, elevando la temperatura hacia valores agradables. La tarde ofrecerá un ambiente templado a cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque hacia la noche el descenso térmico será notorio, acercándose nuevamente a registros de la mínima.

Condiciones del cielo y humedad

El clima presentará nubosidad parcial durante gran parte de la jornada. Las nubes no impedirán por completo la presencia del sol, lo que contribuirá a la sensación térmica agradable.

La probabilidad de lluvias es del 0%, lo que garantiza un día seco y con buena visibilidad. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, sin generar sensación de pesadez en el ambiente, un factor favorable para quienes realizan actividades físicas o se desplazan por la ciudad.

Viento y sensación térmica

Los vientos soplarán desde el sector sur a una velocidad promedio de 6 km/h. Esta circulación leve no generará ráfagas significativas y permitirá que la sensación térmica se mantenga acorde a las temperaturas registradas.

La ausencia de viento fuerte y la estabilidad atmosférica prevista hacen que el pronóstico del tiempo sea favorable para actividades al aire libre, desde caminatas y paseos hasta tareas laborales en exteriores.

Pronóstico del tiempo para las próximas horas

Durante la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo cercano a los 28°, con un cielo que alternará entre nubes y claros. A medida que avance la jornada, el descenso térmico será gradual, llegando a valores frescos hacia la noche.

El patrón atmosférico se mantendrá sin cambios bruscos, lo que asegura continuidad en las condiciones hasta el miércoles. La estabilidad predominará, sin ingreso de frentes fríos ni masas de aire húmedo que puedan generar lluvias en el corto plazo.

La amplitud térmica marcará la jornada, con mínima de 13° por la mañana y máxima de 28° en la tarde.

Recomendaciones según el clima en Córdoba

Con un clima en Córdoba estable y sin precipitaciones, la jornada es propicia para actividades recreativas y laborales en exteriores. Se sugiere vestimenta liviana durante el día y abrigo moderado por la mañana y la noche, debido a la amplitud térmica.

La circulación de aire del sur, de baja intensidad, no generará incomodidad ni afectará la planificación de eventos o traslados. La visibilidad será óptima, lo que favorece la conducción segura en rutas y calles urbanas.

Resumen del clima para este martes 12 de agosto

En conclusión, el clima en Córdoba este martes estará marcado por una mínima de 13°, una máxima de 28°, cielo parcialmente nublado, vientos suaves del sur y ausencia total de lluvias. La amplitud térmica, el aire templado a cálido y la estabilidad meteorológica ofrecen un marco ideal para disfrutar de un día sin fenómenos adversos.

El pronóstico del tiempo anticipa que este escenario se mantendrá sin cambios significativos en las próximas horas, consolidando un tramo de la semana con condiciones agradables y previsibles para la región.