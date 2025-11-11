Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el martes 11 de noviembre

Córdoba tendrá un martes estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que alcanzarán los 33 grados

El pronóstico del tiempo para Córdoba anticipa una jornada con condiciones estables y temperaturas elevadas. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, el martes 11 de noviembre se espera un día cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias.

Temperaturas y condiciones del clima en Córdoba

Para este martes, el clima en Córdoba se presentará con una temperatura mínima estimada en 18 grados y una máxima que alcanzará los 33 grados, manteniendo el ambiente veraniego que viene caracterizando los últimos días. El cielo permanecerá parcialmente nublado, aunque sin presencia de inestabilidad ni precipitaciones.

El viento soplará desde el sector sur a una velocidad promedio de 8 kilómetros por hora, contribuyendo a una sensación térmica agradable durante la mañana y un ascenso térmico más marcado hacia la tarde. Se prevé poco cambio de temperatura respecto a jornadas anteriores, con una amplitud térmica moderada.

Cómo estará el tiempo durante la mañana y la tarde

Durante la mañana del martes, Córdoba iniciará el día con condiciones templadas y una temperatura cercana a los 18 grados. El cielo se mantendrá con nubosidad parcial, aunque el ingreso de aire cálido permitirá una rápida elevación de las marcas térmicas a medida que avance la jornada.

Hacia la tarde, se espera un aumento considerable de la temperatura, alcanzando los 33 grados en varios sectores de la provincia. El viento del sur aportará una leve brisa que no modificará de forma significativa el carácter cálido del día. Las condiciones seguirán siendo estables, ideales para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la exposición solar.

En tanto, hacia la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con temperaturas que rondarán los 24 grados, manteniendo una sensación térmica elevada para las horas nocturnas.

Sin lluvias y con cielo variable: el pronóstico extendido

El pronóstico del tiempo en Córdoba indica que no se esperan lluvias durante todo el martes 11 de noviembre, con una probabilidad de precipitaciones del 0%. Esta estabilidad atmosférica se mantendrá durante los próximos días, aunque con la posibilidad de un leve descenso de temperatura hacia mitad de semana debido a la rotación del viento al sur.

Las condiciones del cielo variarán entre nublado parcial y despejado, alternando momentos de mayor luminosidad con algunos pasajes de nubosidad leve. A pesar del ambiente cálido, no se prevén alertas meteorológicas vigentes para la región, lo que garantiza un día sin sobresaltos climáticos.

El viento del sur aportará una leve brisa, sin modificar el carácter cálido del día ni generar inestabilidad

Recomendaciones ante el calor en Córdoba

Con temperaturas que rondarán los 33 grados, se recomienda mantener una adecuada hidratación y evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día. También se sugiere optar por ropa liviana, protección solar y, en caso de realizar actividades físicas, hacerlo durante la mañana o al caer la tarde.

El clima cálido y sin lluvias convierte este martes en una jornada propicia para disfrutar de los espacios al aire libre, aunque siempre cuidando la salud frente a las altas temperaturas típicas de esta época del año.

Un martes estable y veraniego en la ciudad

El clima hoy en Córdoba ofrecerá una combinación de cielo parcialmente nublado, temperaturas elevadas y sin lluvias, consolidando un escenario de estabilidad atmosférica. Con máximas de 33 grados y viento leve del sur, el martes 11 de noviembre se perfila como un día ideal para disfrutar del buen tiempo, en una antesala del verano que ya comienza a sentirse con fuerza en la provincia.