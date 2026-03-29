Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el domingo 29 de marzo

La jornada del domingo se presenta con cielo parcialmente nublado, permitiendo la presencia del sol en distintos momentos del día

El clima en Córdoba vuelve a ser protagonista en el cierre del fin de semana, con condiciones que invitan a seguir de cerca el pronóstico del tiempo. La estabilidad atmosférica y las temperaturas elevadas marcan el pulso de la jornada, en un contexto donde el clima mantiene características propias de finales de verano.

Clima en Córdoba hoy: condiciones generales del domingo

Durante el domingo 29 de marzo, el clima en Córdoba se presenta con cielo parcialmente nublado, una condición que permite el paso del sol en distintos momentos del día. Este escenario contribuye a mantener una sensación térmica elevada, típica de jornadas cálidas en la región.

Las temperaturas oscilan entre una mínima de 23 grados y una máxima que alcanza los 30 grados, lo que configura un día caluroso a cálido. La amplitud térmica no muestra grandes variaciones, lo que indica una continuidad en las condiciones respecto a días anteriores.

El viento sopla desde el sector norte-noreste a una velocidad leve de aproximadamente 6 km/h, sin generar cambios significativos en el ambiente. Esta circulación contribuye a sostener el aire cálido sobre la ciudad.

Pronóstico del tiempo: sin lluvias y con estabilidad

El pronóstico del tiempo para Córdoba indica una probabilidad de lluvias del 0%, lo que refuerza la idea de una jornada completamente estable. La ausencia de precipitaciones permite planificar actividades al aire libre sin inconvenientes relacionados con el clima.

La nubosidad parcial no representa un factor de inestabilidad, sino más bien una característica típica de días en los que el calor se mantiene, pero con momentos de menor exposición solar directa. Este tipo de condiciones suele favorecer una sensación térmica más llevadera en ciertos tramos del día.

En este contexto, el clima se mantiene sin cambios bruscos, consolidando una tendencia que se viene registrando en los últimos días. La estabilidad atmosférica es uno de los rasgos más destacados de la jornada.

Temperatura y sensación térmica: un domingo caluroso

El comportamiento de la temperatura es uno de los aspectos centrales del clima en Córdoba durante este domingo. Con una máxima de 30 grados, el ambiente se percibe caluroso, especialmente en horas de la tarde, cuando el calor alcanza su punto máximo.

La mínima de 23 grados, por su parte, marca un inicio de jornada templado, sin descensos pronunciados durante la madrugada. Este patrón térmico es característico de períodos de transición entre estaciones, donde el calor todavía se hace sentir con intensidad.

La combinación de calor y leve circulación de aire genera una sensación térmica estable, sin extremos, pero con predominio de condiciones cálidas durante gran parte del día.

El pronóstico indica una probabilidad nula de precipitaciones, lo que refuerza un panorama de estabilidad

Cómo evolucionará el clima en Córdoba en las próximas horas

Según el pronóstico del tiempo, no se esperan cambios significativos a lo largo del domingo 29 de marzo. La tendencia indica que las condiciones de cielo parcialmente nublado y temperaturas elevadas se mantendrán de forma sostenida.

El viento leve y la ausencia de lluvias refuerzan un escenario de continuidad, donde el clima no presenta sorpresas. Este tipo de jornadas suele ser habitual en el cierre del verano, con temperaturas que todavía se mantienen por encima de los valores otoñales.

En definitiva, el clima en Córdoba para este domingo estará marcado por la estabilidad, el calor moderado y la ausencia de precipitaciones, configurando un día típico de transición estacional con condiciones agradables y previsibles.