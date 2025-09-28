Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el domingo 28 de septiembre

La temperatura mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 27°, marcando un notable ascenso respecto a días previos

El clima en Córdoba se presenta estable durante el último fin de semana de septiembre, con un ambiente que combina mañanas frescas y tardes más cálidas. Según el pronóstico del tiempo, la jornada estará dominada por el sol y sin chances de lluvias, lo que anticipa condiciones favorables para actividades al aire libre en toda la región.

Temperaturas previstas para este domingo

Los datos meteorológicos señalan que la temperatura mínima será de 12°, mientras que la máxima alcanzará los 27°. Este contraste refleja un marcado ascenso respecto a los días previos, evidenciando el ingreso de una masa de aire más cálida que eleva las condiciones térmicas hacia la tarde.

La amplitud térmica será considerable, lo que implica mañanas frescas y mediodías templados, seguidos de una tarde con un ambiente más cercano al calor. Esta variación responde a la estabilidad atmosférica y al predominio del cielo despejado, que favorece el calentamiento solar.

Estado del cielo y condiciones generales

El cielo permanecerá despejado durante todo el domingo, sin presencia de nubosidad que modifique la visibilidad o genere inestabilidad. El clima en Córdoba se mantendrá firme, con condiciones que permitirán disfrutar de un día plenamente soleado.

El pronóstico del tiempo no anticipa lluvias, con una probabilidad del 0% en toda la provincia. Esta continuidad de jornadas secas refuerza la tendencia de estabilidad en la región central del país, donde septiembre se despide con características más próximas a la primavera avanzada.

Vientos y sensaciones térmicas

Los vientos soplarán desde el noreste a una velocidad cercana a los 7 km/h. Su intensidad leve no generará cambios significativos en la sensación térmica, aunque aportará una cuota de suavidad al aire durante el transcurso de la jornada.

En las primeras horas de la mañana se percibirá un ambiente fresco, pero a medida que avance el día, las temperaturas en ascenso brindarán una sensación más templada y agradable, alcanzando un rango que puede considerarse cálido hacia la tarde.

El cielo se mantendrá totalmente despejado, sin nubosidad ni chances de inestabilidad durante todo el domingo

Balance del clima en Córdoba para el domingo

El domingo 28 de septiembre se presenta como una jornada marcada por la estabilidad y el ascenso de la temperatura. El clima en Córdoba mostrará mañanas frescas con mínimas de 12°, y un marcado incremento hacia la tarde, cuando los valores lleguen a los 27°. El cielo despejado y la ausencia de lluvias consolidan un panorama óptimo para actividades recreativas y de esparcimiento.

Con la llegada de estas condiciones, el fin de semana concluye con un ambiente más cercano al de los días primaverales plenos, anticipando un escenario favorable para el inicio de la próxima semana. La combinación de sol, vientos suaves y amplitud térmica destaca un día ideal para disfrutar al aire libre en toda la provincia.