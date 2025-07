Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el domingo 13 de julio

Cielos parcialmente nublados y sin lluvias en toda la jornada.

El clima en Córdoba este domingo 13 de julio se presenta con características estables, propias de la temporada invernal, pero con temperaturas moderadas que invitan a disfrutar de actividades al aire libre. La jornada estará marcada por la nubosidad parcial y una amplitud térmica agradable, sin lluvias ni fenómenos meteorológicos que afecten la rutina diaria.

Condiciones meteorológicas para el domingo 13 de julio

El pronóstico del tiempo señala una mínima de 13°C durante la mañana y una máxima que alcanzará los 20°C en horas de la tarde. La ciudad experimentará un leve contraste térmico entre el amanecer y el mediodía, aunque el aire se mantendrá templado gracias a la ausencia de frentes fríos intensos.

El cielo permanecerá nublado parcialmente, alternando momentos de sol con períodos en que las nubes ganen protagonismo. La humedad relativa se mantendrá estable y los vientos soplarán desde el noreste a una velocidad promedio de 6 km/h, generando una sensación térmica agradable y sin cambios bruscos a lo largo del día.

La probabilidad de lluvias es nula para toda la jornada, lo que asegura un domingo ideal para realizar actividades al aire libre o desplazarse sin inconvenientes por la ciudad y alrededores. Tampoco se registran alertas meteorológicas vigentes que impliquen riesgos para la población.

Cómo continuará el clima en Córdoba durante la semana

El inicio de la semana se perfila con condiciones similares. El clima en Córdoba mantendrá la tendencia de temperaturas templadas, con mínimas que oscilarán entre los 12°C y 14°C y máximas cercanas a los 21°C o 22°C.

La nubosidad parcial seguirá presente, aunque sin generar lluvias. Este escenario responde a la estabilidad atmosférica que predomina en gran parte del centro del país, con un leve dominio de masas de aire más cálido que atenúan el frío típico de julio.

Los días lunes y martes se esperan con buen tiempo y vientos leves, mientras que hacia mediados de semana podría registrarse un leve descenso térmico producto de la llegada de aire más frío desde el sur, aunque no se prevén precipitaciones importantes en la región.

El clima seguirá agradable durante el inicio de la semana.

Recomendaciones para aprovechar la jornada

Las condiciones del pronóstico del tiempo favorecen la realización de actividades al aire libre durante el domingo 13 de julio. El aire templado y la ausencia de lluvias son factores positivos para quienes planean paseos, deportes o reuniones en espacios abiertos.

Se recomienda llevar abrigo liviano durante las primeras horas de la mañana y al atardecer, ya que la mínima de 13°C puede generar una sensación fresca en sectores con poca exposición solar. Durante la tarde, la temperatura cercana a los 20°C permitirá disfrutar de un ambiente agradable, incluso en áreas con sombra.

La presencia de viento del noreste no representa ningún riesgo y no generará alteraciones en la sensación térmica. En general, se espera un día estable que no presentará complicaciones para el tránsito ni para el desarrollo de actividades cotidianas.