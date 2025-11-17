Clima hoy y pronóstico del tiempo en CABA y el conurbano: cómo será el lunes 17 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 17 de noviembre Buenos Aires y alrededores y adelantó el clima para los próximos días. Este lunes la temperatura volverá a bajar al ubicarse entre una mínima de 11 grados y una máxima de 24; mientras que el cielo se encontrará ligeramente nublado todo el día.

El martes 18, de acuerdo al SMN, continuarán la nubosidad y regresará el clima veraniego: la temperatura se encontrará entre una mínima de 15 grados y una máxima de 30. El miércoles 19 el cielo estará parcialmente nublado y el tiempo comenzará en una mínima de 18 grados y se elevarán hasta los 28.

Así será la primavera en Argentina, según el Servicio Meteorológico Nacional

El pronóstico trimestral del SMN para octubre y noviembre anticipa cambios relevantes en los patrones climáticos de Argentina, con zonas que podrían experimentar temperaturas superiores a la media y diferencias notables en las precipitaciones en distintas regiones del país.

En el sur de Argentina, el SMN proyecta registros significativamente más elevados de lo habitual, mientras que, sorpresivamente, el norte y noroeste podrían experimentar temperaturas por debajo de la media histórica. Además, de cara a la temporada de primavera-verano, se espera que las precipitaciones se mantengan dentro del promedio en el este, el noreste y el centro del país, con variaciones según las regiones.

Las provincias del centro y norte del país serán las más afectadas por las temperaturas elevadas. Entre ellas se destacan Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy. También se prevé un impacto considerable en la región del Litoral y el norte de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, la vocera de SMN Cindy Fernández aclaró en diálogo con El Destape: “No hay indicios de que vayamos a tener más olas de calor o eventos extremos”. Y recordó que en noviembre solo se registró una en la historia por lo que recién en diciembre comienzan a ser algo más habituales.

En cuanto a la influencia de fenómenos climáticos globales, la vocera descartó que este año exista un condicionante como La Niña. “Los años más cálidos, los que han sido extremos en general, suelen estar asociados a La Niña. Este año por el momento no tenemos ese fenómeno y tampoco se proyecta que se genere”, indicó.

En su informe, el SMN advirtió que el fenómeno del Niño impactará de manera diferencial en las lluvias y las temperaturas, de acuerdo a la región del país. Se prevén valores normales de precipitaciones en una amplia franja central y este del territorio nacional, lo que aporta estabilidad a los sectores productivos de esas áreas. Sin embargo, el noroeste argentino y la región de Cuyo podrían registrar episodios húmedos más fuertes.