Clima hoy y pronóstico del tiempo en CABA y el conurbano: cómo será el viernes 24 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para el 23 de octubre en Buenos Aires y el conurbano y adelantó cómo continuará los próximos días de la semana. Este viernes 24 habrá tormentas durante todo el día y volverá a bajar la temperatura al ubicarse entre una mínima 18 de grados y una máxima 23 grados.

El sábado 25, de acuerdo al SMN, continuarán las lluvias hasta la mañana y se mantendrá mayormente nublado. La temperatura se encontrará entre una mínima de 16 grados y una máxima de 21.

Por qué vuelven las lluvias y el frío a Buenos Aires

De acuerdo al sitio especializado Meteored, un aumento de temperatura entre el sur y el norte argentino que llevará a que la zona central del país perciba una gran inestabilidad y la llegada de un frente frío, desde las provincias patagónicas, que se desplazará de forma lenta. En detalle, La Pampa y sudoeste de Buenos Aires, tendrán lluvias y tormentas de variada intensidad.

El viernes se esperan tormentas aisladas durante todo el día y el avance del frente frío, proveniente de la Patagonia y en dirección al norte, que tomará impulso en la región pampeana.

El verdadero descenso de temperatura que comenzará el fin de semana, con un tiempo poco habitual para la primavera. En particular se prevé mínimas de 15 y 11 grados durante el sábado y el domingo, respectivamente.

Las temperaturas bajas se prolongarán en los siguientes días de la nueva semana, que estará caracterizada por las marcas térmicas bastante más frías y alejadas del clima primaveral habitual.