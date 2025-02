Casi TODO EL PAÍS bajo alerta meteorológica amarilla: ¿Cuándo llegan las tormentas?

Casi todo el país bajo alerta meteorológica amarilla.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una fuerte alerta meteorológica amarilla y otra naranja que tendrán lugar en las próximas horas en casi todo el país: ¿Qué anticipa el pronóstico del tiempo?

En este sentido, el organismo especializado en el clima detalla que las provincias afectadas por esta alerta meteorológica son Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Santa Fe, Misiones, Buenos Aires, La Pampa y Santa Cruz.

En paralelo, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para una serie de días que estarán signados por las fuertes lluvias y tormentas. Luego, vuelve el calor. ¿Qué anticipa el pronóstico del tiempo? Todos los detalles.

Alerta meteorológica naranja para las próximas horas: ¿Qué dice el pronóstico?

Salta, Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe y Corrientes son las provincias que se encuentran afectadas por una alerta meteorológica naranja que tendrá lugar en las próximas horas, según indica el SMN.

“El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y especialmente, abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 140 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, precisa el organismo.

Estas son las zonas afectadas por la alerta meteorológica.

Alerta amarilla para varias provincias: ¿Qué anticipa el SMN?

A la lista de provincias afectadas por la alerta naranja también se le suma otra cantidad de distritos que también están contemplados por una alerta, pero amarilla: es por fuertes tormentas que tendrán lugar en las próximas horas.

Se trata de las provincias de Jujuy, Formosa, Chaco, Misiones, San Juan, San Luis, Santa Cruz y La Rioja, las cuales son áreas que serán “afectadas por tormentas, algunas localmente fuertes”, tal indica el organismo.

“Las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían estar entre los 60 y 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, completa.

A su vez, se brinda una serie de recomendaciones para que la población de estas provincias no corra riesgo desde su salud pese a estos fenómenos. Las medidas son:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Otras provincias, afectadas por vientos: ¿Cuáles?

La entidad especializada en el clima completa que hay dos provincias que se encuentran afectadas por una alerta meteorológica amarilla que tendrá lugar en las próximas horas: es para Buenos Aires y La Pampa. “El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre los 30 y 40 km/h, con ráfagas pueden superar los 70 km/h”, concluye.