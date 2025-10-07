Alerta tormenta eléctrica: qué día del fin de semana largo se vendrá abajo el cielo en CABA.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este fin de semana largo del 10, 11 y 12 de octubre, en el que se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, tormentas eléctricas en la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del AMBA que la rodean. Para quienes planifican actividades al aire libre o una escapada durante las jornadas extra de relax, a continuación les contamos qué día se "vendrá el cielo abajo".

Pronóstico del tiempo: fin de semana largo en Ciudad de Buenos Aires

El pronóstico del tiempo para este fin de semana largo en la Ciudad de Buenos Aires estará marcado por las tormentas eléctricas del día domingo 12 de octubre. Los habitantes de la Capital Federal y sus alrededores deberán resguardarse de las fuertes lluvias que se producirán durante la madrugada y mañana del último de los días de relax. Lejos de mejorar el panorama, hacia la tarde y la noche las lluvias perdurarán y se le sumarán ráfagas provenientes del sureste, de entre 42-50 km/h. A la jornada la precederá una noche de sábado con vientos fuertes de entre 23-31 km/h.

La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se verá afectada por tormentas eléctricas durante el domingo 12 de octubre.

Cómo será el tiempo el resto del fin de semana largo y lo que queda de la semana

En la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, se esperan días calurosos, con térmicas que se acercarán a los 30°C, al igual que sucedió durante la primera semana de octubre. La jornada cuya máxima será la más elevada de la semana será el viernes con 28°C, y una mínima de 16°C. A continuación te compartimos el pronóstico extendido completo, para el resto del fin de semana largo y lo que queda de la semana: