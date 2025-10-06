Vuelven los 28°: qué día es el más caluroso de la semana, según el SMN

En el pronóstico del tiempo para esta semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció días más calurosos en la Ciudad de Buenos Aires, con máximas de temperatura que se acercan a los 28°C.

El día más caluroso de la semana será el viernes 10, con una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 15°C. Se espera una jornada sin lluvias, con nubosidad variable durante todo el día.

El pronóstico para toda la semana

Esta semana, según el SMN, se registrarán lluvias solo durante la tarde del lunes. Las probabilidades son del 40% alrededor de las 18 horas. El resto de la semana si bien no habrá cielos completamente despejados, no se registrarán lluvias ni tormentas. Se esperan mañanas de temperaturas medias y cielos nublados. Estas son las especificidades del pronóstico para toda la semana:

Lunes: con una máxima de 18° y una mínima de 9° hoy posiblemente se esperen lluvias durante la tarde. El cielo mejorará durante la noche para iniciar el martes con buena temperatura.

Martes: con una máxima de 23° y una mínima de 10° se espera un clima cálido, con cielo totalmente despejado en gran parte de la jornada y 0% de probabilidades de lluvia.

Miércoles: con una máxima de 25° y una mínima de 12° se espera un día soleado, pero con nubosidad variable durante la mañana.

Jueves: con una máxima de 26° y una mínima de 14° se espera un día con nubosidad constante, pero sin probabilidades de lluvia.

Viernes: con una máxima de 28° y una mínima de 15° será el día más caluroso de la semana. No se registran probabilidades de lluvia.

Cómo estará el tiempo este fin de semana en la Ciudad

Para el próximo fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires se podrán planificar actividades al aire libre, porque si bien habrá cielos nublados no se esperan lluvias. Incluso, habrá temperaturas relativamente altas.

Sábado: con una máxima de 26° y una mínima de 17° se espera un día nublado sin probabilidad de lluvias. La temperatura será más cálida durante la mañana y la tarde temprana, con un clima ideal para disfrutar al aire libre.

Domingo: con una máxima de 21° y una mínima de 16° se espera un cielo nublado durante toda la jornada, pero sin probabilidades de lluvias.

La recomendación general para este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires es: disfrutar del aire libre con ropa holgada, sin preocuparse por llevar paraguas.