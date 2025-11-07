ALERTA por tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, viernes 7 de noviembre de 2025

El viernes 7 de noviembre se presenta como una jornada inestable, lluviosa y fresca en Santa Fe y Rosario.

El calor dio paso al cambio de tiempo en el centro del país, puntualmente en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Después de un jueves templado y húmedo, este viernes 7 de noviembre llega con tormentas que podrían ser intensas, acompañadas por ráfagas de viento y ocasional actividad eléctrica.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad se extenderá durante gran parte del día en ambas ciudades, lo que marca un quiebre respecto de la semana anterior, dominada por el clima seco y las temperaturas elevadas.

La advertencia rige para la franja centro y sur de Santa Fe, con probabilidades de lluvia que alcanzan el 100% en horas de la mañana y se mantienen altas durante la tarde, antes de un paulatino mejoramiento nocturno.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este viernes

En la capital provincial, el viernes amaneció con cielo cubierto y precipitaciones intermitentes. Las probabilidades de tormenta oscilan entre 70% y 100% desde la madrugada hasta media tarde.

El SMN prevé una temperatura máxima de 19° y una mínima de 14°, con vientos moderados del sur que acentuarán la sensación de frescura. Hacia la noche, las lluvias tenderían a disminuir, aunque el cielo continuará nublado y con humedad alta.

Pronóstico de Santa Fe.

Este cambio marca el final de una seguidilla de días cálidos que habían alcanzado picos de 25°, típico comportamiento del clima primaveral santafesino: amplitudes marcadas, humedad y giros repentinos de viento.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este viernes

La situación en Rosario será similar, con un viernes marcado por la inestabilidad. Las probabilidades de lluvia se mantienen entre 40% y 70% durante la jornada, con lloviznas y tormentas aisladas que podrían intensificarse por la tarde.

Las temperaturas se mantendrán más bajas que en días previos: máxima de 18° y mínima de 12°, bajo un cielo gris que aportará una sensación casi otoñal en pleno noviembre.

Pronóstico de Rosario.

El viento sur-sureste traerá alivio térmico, aunque también más humedad. Desde el SMN no descartan mejoras recién hacia el sábado, con un leve repunte del sol hacia la tarde del fin de semana.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima durante el fin de semana?

Tanto en Santa Fe como en Rosario, el sábado 8 se presentará con condiciones más estables, aunque con nubosidad variable y temperaturas moderadas. El domingo 9, en cambio, podría ofrecer un respiro con cielo parcialmente despejado y máximas que volverán a rozar los 22°.

El fenómeno responde al avance de un frente frío que se desplaza desde el sur del país, lo que provoca lluvias en toda la región pampeana y litoral. Este tipo de irrupciones frías en noviembre son habituales en años de alta humedad y transición estacional, cuando la primavera alterna calor y temporales en cuestión de horas.