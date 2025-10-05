Alerta por tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, domingo 5 de octubre de 2025

El frente frío que cruzó el Litoral deja hoy un domingo inestable.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirma que la inestabilidad, que ya venía anunciada, se traducirá en una jornada con precipitaciones generalizadas en Santa Fe y en Rosario. De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas, el escenario para hoy es de temperaturas moderadas pero con alta probabilidad de tormentas en distintos tramos del día.

Las alertas no son meras formalidades: las observaciones satelitales muestran un frente que avanzó desde el sur la noche anterior y con posibilidad de intensificarse sobre el centro-este del país. En ese sentido, el SMN advierte que las tormentas que pueden ser fuertes y afectar la circulación y actividades cotidianas durante la mañana y la madrugada.

Pronóstico del domingo: ¿a qué hora llueve en Santa Fe y en Rosario?

En Santa Fe

La capital provincial tendrá temperaturas algo más altas que Rosario (máxima cercana a 25°) y también con probabilidad elevada de tormentas. El viento y la rotación del frente hacen que los episodios más intensos puedan ocurrir entre la madrugada y la mañana, extendiéndose de forma intermitente durante la tarde en sectores del centro y sur de la provincia.

Pronóstico de Santa Fe.

En Rosario

De acuerdo al pronóstico del SMN, la jornada dominical tendrá lluvia probable y tormentas especialmente entre la madrugada y la mañana, con la mayor actividad entre la madrugada y el primer tramo del día. Para Rosario, una máxima contenida (alrededor de 21°) y una probabilidad elevada de precipitaciones para el domingo.

Pronóstico de Rosario.

Los riesgos de las tormentas del domingo

El SMN advirtió que algunas tormentas podrían venir acompañadas de ráfagas intensas, caída de granizo y abundante actividad eléctrica. Además, algunas ráfagas que en zonas puntuales pueden ser muy fuertes. Ante ese escenario, las recomendaciones son clásicas, pero imprescindibles: asegurar objetos sueltos en balcones y jardines, evitar circular en rutas y zonas bajas si hay acumulación de agua, y no exponerse a espacios abiertos durante la actividad eléctrica.

Pronóstico extendido: ¿hasta cuándo llueve en Santa Fe y Rosario?

En Santa Fe, el pronóstico indica tormentas con alta probabilidad para el domingo 5. Además, la previsión por hora muestra “chubascos tormentosos” para ese día. Todo esto sugiere que las lluvias podrían persistir hasta buena parte de la mañana y parte de la tarde, pero perderá intensidad hacia la noche.

En Rosario, el pronóstico también apuntan a precipitaciones durante el domingo, con tormentas generalizadas. Las probabilidades de lluvias densas sugieren que el episodio más significativo ocurrirá durante la madrugada y la mañana, para luego ir disipándose hacia la tarde-noche.