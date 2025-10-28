ALERTA por frío: cómo sigue el clima en Córdoba hoy martes 28 de octubre

Lluvias y cielo cubierto en Córdoba: la provincia atraviesa una jornada fría y húmeda, con más del 90% de probabilidad de precipitaciones

El pronóstico del tiempo para este martes anuncia una jornada marcada por el descenso térmico y la continuidad del aire frío sobre gran parte del territorio cordobés. Las bajas temperaturas, el cielo cubierto y la presencia de lluvias intermitentes se combinan para mantener un escenario invernal en pleno octubre, con escasas variaciones térmicas a lo largo del día.

Lluvias y cielo cubierto durante toda la jornada

El clima en Córdoba se presenta este martes con condiciones inestables y alto porcentaje de humedad. Según los reportes meteorológicos, la probabilidad de precipitaciones alcanza el 90%, con lluvias débiles durante la mañana y posibles chaparrones aislados en horas de la tarde. El cielo permanecerá mayormente nublado, sin mejoras significativas en el transcurso del día.

Las temperaturas continúan bajas: la mínima se ubica en torno a los 5 grados, mientras que la máxima no superará los 11 grados, configurando un día frío a fresco pese a encontrarse en plena primavera.

Leve cambio de temperatura y vientos del sur

El cambio de temperatura respecto a los días anteriores será poco significativo, ya que persiste la masa de aire frío que se instaló sobre el centro del país durante el fin de semana. Los vientos soplan suaves del sector sur, con velocidades cercanas a los 5 km/h, lo que contribuye a mantener el ambiente frío y húmedo.

Las condiciones atmosféricas generan una sensación térmica aún más baja, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando la humedad y la falta de sol refuerzan la percepción de frío.

Se mantiene el alerta por bajas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activa la advertencia por bajas temperaturas y condiciones inestables, debido al ingreso de aire polar que afecta a gran parte del territorio cordobés. Aunque no se esperan eventos de lluvias intensas, la persistencia del frío y la humedad podría prolongarse durante los próximos días, afectando tanto zonas urbanas como rurales.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante este escenario, especialmente en lo referente al abrigo y la calefacción en los hogares, debido al contraste térmico con los días más templados de semanas anteriores.

Qué se espera para el resto de la semana

Bajas temperaturas en plena primavera: la mínima ronda los 5 grados y la máxima no supera los 11, en un día con poco cambio térmico

El pronóstico del tiempo anticipa que las condiciones comenzarán a mejorar recién hacia el jueves, con un leve ascenso térmico y disminución de la nubosidad. Sin embargo, las noches seguirán frías y podrían registrarse mínimas cercanas a los 6 grados en el centro y sur provincial.

En tanto, el miércoles continuará con temperaturas similares y con probabilidad de lluvias aisladas, aunque de menor intensidad. Recién hacia el fin de semana se espera un retorno gradual del sol y un aumento moderado de las marcas térmicas, aunque sin alcanzar valores típicos de esta época del año.

Un octubre más frío de lo habitual

Este episodio refuerza la tendencia de un octubre con temperaturas inferiores a las medias históricas en Córdoba. Los especialistas explican que este tipo de irrupciones frías tardías pueden estar asociadas a variaciones atmosféricas regionales que modifican la circulación del aire en el sur.

El clima en Córdoba se mantiene así bajo la influencia de un sistema que prioriza el aire polar y reduce las posibilidades de un rápido ascenso térmico. Con lluvias, nubes y un marcado descenso de la sensación térmica, el martes 28 de octubre se perfila como una jornada típicamente invernal, pese al avance de la primavera.