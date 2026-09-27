La empresa celulosa más importante del país atraviesa un momento complicado con una de sus plantas paralizadas y con pagos parciales de los salarios, en medio de la crisis económica que vive Argentina por las medidas del gobierno de Javier Milei.

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En la planta de Capitán Bermúdez, Santa Fe, de Celulosa Argentina, los empleados recibieron solo el 50 por ciento de los haberes correspondientes a agosto, después de que la empresa planteara inicialmente pagar apenas el 30 por ciento por sus problemas de liquidez.

El conflicto llegó al Ministerio de Trabajo de Santa Fe, donde se desarrollaron distintas audiencias para intentar encontrar una salida. Finalmente, se acordó que los trabajadores cobraran la mitad de sus salarios, aunque todavía no existe una definición sobre cuándo podrán percibir el monto que quedó pendiente.

El problema salarial se suma a un escenario mucho más amplio que afecta a la estructura productiva de la compañía. La fábrica ubicada en Capitán Bermúdez permanece detenida desde hace casi dos meses. Allí se fabrica papel tissue, pero la producción quedó interrumpida por una combinación de factores que incluye dificultades para acceder al gas, falta de materias primas e insumos y la situación financiera de la empresa.

Entre los inconvenientes que afectan a la planta se encuentran las restricciones en el suministro de gas de Litoral Gas y la falta de materiales indispensables para fabricar papel, como madera y productos químicos.

La otra gran planta de la compañía, ubicada en Zárate, tuvo una evolución diferente. Después de permanecer también cerca de dos meses fuera de funcionamiento, retomó la producción durante este fin de semana. La reapertura, sin embargo, no eliminó la incertidumbre. Los trabajadores todavía aguardan precisiones sobre el futuro de la actividad y sobre el pago de las sumas salariales que permanecen adeudadas.

Más de $127.000 millones de pérdidas en medio de la crisis

El deterioro de las operaciones ocurre mientras Celulosa Argentina intenta avanzar en un proceso de reestructuración de sus compromisos. La compañía se encuentra actualmente en concurso preventivo, luego de atravesar un fuerte deterioro financiero. Los últimos estados contables conocidos reflejaron pérdidas acumuladas por $127.393,6 millones al 31 de mayo, acompañadas por una marcada caída de las ventas.

La crisis actual se produjo después de un intento de recomposición de la empresa. Hace aproximadamente un año, el financista Esteban Nofal, mediante Cima Investments, tomó el control del 45,5% de Celulosa Argentina por un valor simbólico de un dólar y asumió deudas financieras superiores a u$s128 millones.

El ingreso del nuevo accionista estuvo acompañado por un desembolso inicial cercano a u$s15 millones. Ese dinero permitió reactivar las plantas entre octubre y noviembre de 2025, luego de tres meses de inactividad. Pero la recuperación duró pocos meses. A partir de marzo de 2026 volvieron a aparecer los problemas de financiamiento y de abastecimiento que terminaron derivando en nuevas interrupciones productivas.

La situación tiene además una dimensión que excede a la empresa. Según sus propios directivos, Celulosa Argentina representa casi la mitad de la producción de papel del país. Por eso, la continuidad de las dificultades no solo afecta a los trabajadores de las plantas de Santa Fe y Buenos Aires. También alcanza a proveedores y puede repercutir sobre el abastecimiento de productos vinculados con la industria papelera.