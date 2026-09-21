Arnold Schwarzenegger, junto a la empresaria Betty Weider, donó 16 hectáreas de su rancho en California para ayudar a completar un sendero natural en las montañas de Santa Mónica. Esta contribución, valuada en 500.000 dólares, permitió ahorrar fondos que se destinaron a la compra de un campo de golf, acelerando así el avance del 60% del sendero Backbone.

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Un oasis de paisaje virgen frente al océano Pacífico

El sendero Backbone atraviesa una de las áreas más extensas de paisaje virgen en el sur de California, con ecosistemas que incluyen chaparral, bosques de robles y formaciones rocosas. Esta zona protegida facilita el acceso público a vistas panorámicas del océano Pacífico, la costa y las colinas, además de ofrecer un hábitat para especies autóctonas como pumas y serpientes.

40 años de trabajo comunitario para recuperar las tierras públicas

David Szymanski, superintendente del Área Recreativa Nacional de las Montañas de Santa Mónica, recordó que “El Sendero Backbone es el resultado de 40 años de trabajo para funcionarios electos, agencias de parques, voluntarios y filántropos. Una vez terminado, el sendero formará la columna vertebral de una red de senderos de 800 kilómetros que conectará a los residentes de los condados de Los Ángeles y Ventura con sus tierras públicas”.

De campos de golf privados a un santuario natural de acceso libre

El interés por preservar esta región nació en la década de 1960, cuando autoridades y organizaciones conservacionistas comenzaron a identificar la importancia de proteger esta zona. En ese entonces, gran parte del terreno estaba ocupado por ranchos privados, urbanizaciones de lujo y campos de golf, lo que dificultaba el acceso público.

Desde entonces, se inició una labor constante para adquirir terrenos y transformarlos en espacios abiertos para la comunidad. Hoy, 10 años después de la donación del actor y la empresaria, el sendero Backbone se presenta como un mosaico donde conviven parcelas privadas con tramos de naturaleza pura, permitiendo que el público disfrute de un camino natural que serpentea entre carteles que advierten “propiedad privada”.

Arnold Schwarzenegger donó 16 hectáreas de su privilegiado campo en California y contribuyó a salvar un ecosistema único.

¿Cuál es el impacto de la donación de Arnold Schwarzenegger?

La donación de Schwarzenegger y Weider representa un paso fundamental para la conservación ambiental y el acceso libre a espacios naturales en una región que combina desarrollo urbano y paisajes protegidos, un equilibrio que busca garantizar la preservación y el disfrute para las generaciones futuras.