La furiosa queja de Schwarzenegger, harto de las calles rotas de su barrio

La estrella de Hollywood se cansó de que no arreglen el pavimento de su barrio, por lo que decidió tomar cartas en el asunto y compartir el reclamo en sus redes sociales.

Arnold Schwarzenegger, estrella de cine que saltó a la fama por la franquicia de películas de Terminator, se hizo viral a raíz de un contundente reclamo vecinal por el pavimento roto de su barrio. Indignado por la ausencia del estado norteamericano para solucionar el problema, el actor decidió ponerse manos a la obra y dejó registro de su acción.

Según precisó el exgobernador de California, los vecinos de su barrio decidieron arreglar el bache que provocó accidentes y “molestó a autos y bicicletas por semanas”. “Hoy, después de que todo el vecindario se mostró molesto con este gigantesco bache que ha estado molestado a automóviles y bicicletas por semanas, salí con mi equipo y lo arreglamos. Siempre digo, no nos quejemos, hagamos algo al respecto. Acá lo tienen”, escribió el actor en una publicación que acompañó a un video arreglando el pavimento.

En el video que compartió en su cuenta de Instagram puede verse al actor y sus vecinos con palas y la brea para poder rellenar el agujero molesto en la calle y las grietas en el asfalto. También puede verse cómo una mujer para con su auto para agradecerle al grupo por su trabajo y como el actor le contesta con un "de nada" antes de seguir con su tarea. “Tienes que hacerlo tú mismo. Es una locura. Durante tres semanas he estado esperando que se cierre este agujero”, cerró el héroe de acción que también se lució en películas como Depredador, True Lies y El regalo prometido.

Actriz de Harry Potter denuncia que Arnold Schwarzenegger se tiró un pedo en su cara: "No lo perdono"

De acuerdo a lo que reveló en una entrevista que concedió en el podcast I’ve Got News For You (Tengo noticias para vos), a la actriz Miriam Margolyes -que interpretó a "La Profesora Sprout" en la película del mago- no le gustó nada trabajar junto a Schwarzenegger, con quien compartió trabajo en el filme de acción End of Days (El día final), estrenada en el cine en 1999. "Estaba interpretando a 'Mabel', la hermana de 'Satanás', y él me estaba matando, así que me tenía en una posición en la que no podía escapar y tirada en el suelo. Y simplemente se tiró un pedo", aseguró Margolyes, quien recuerda muy mal a su colega.

De hecho, la actriz dejó en claro que Schwarzenegger fue muy irrespetuoso, teniendo en cuenta que no se dio en el marco de una escena de grabación. "No estábamos rodando la película, estaba en una de los cortes entre toma y toma, pero no lo perdono", sentenció.