Qué dijo el actor sobre la dieta con la incorporación del postre.

Una nueva investigación reveló algo que puede cambiar la forma en que se piensan las dietas: comer alimentos que uno considera prohibidos puede ayudar a bajar de peso y a reducir los antojos, sobre todo a largo plazo. Esta conclusión llega tras analizar el comportamiento de personas que participaron en un programa estructurado de pérdida de peso durante dos años del cual reaccionó el actor y ex fisicoculturista, Arnold Schwarzenegger.

Durante el estudio, los participantes fueron pesados a diario y cada seis meses se evaluaban sus antojos. Aquellos que mostraron una mayor disminución en sus deseos de comer dulces y grasas a los seis meses fueron los mismos que lograron perder más peso y mantenerlo durante los 24 meses. Los científicos explican que "la pérdida de peso exitosa en sí misma reduce los antojos al estabilizar las vías de recompensa en el cerebro".

Pero lo más llamativo fue otro hallazgo: quienes integraron porciones sencillas de sus comidas más ansiadas en un contexto de alimentación equilibrada, como un pequeño postre, obtuvieron mejores resultados que aquellos que las evitaron por completo. Esta práctica no solo redujo sus antojos, sino que también les permitió sostener la pérdida de peso en el tiempo.

Una de las figuras que reaccionó frente a esta investigación fue el actor y ex fisicoculturista, Arnold Schwarzenegger. "La clave está en evitar la sensación de privación", explicó. "Las estrategias de dieta flexibles, como integrar alimentos deliciosos en comidas equilibradas, previenen sentimientos de privación que pueden llevar a atracones o a abandonar el hábito por completo", agregó. Para muchas personas, encontrar este equilibrio puede hacer que el proceso de cuidar la alimentación sea más llevadero y efectivo.

La fruta tropical con beneficios para la salud

Las fruterías y verdulerías ofrecen una gran variedad de alimentos cargados de nutrientes y propiedades saludables. Entre ellos, las frutas tropicales suelen destacarse por su sabor, sus colores vibrantes y su diversidad, aunque hay una en particular que muchos suelen ignorar al momento de elegir qué comprar.

Se trata de la papaya, una fruta que no siempre capta la atención como otras más populares. Originaria de regiones como México y Centroamérica, esta fruta es una verdadera fuente de beneficios para el organismo. Aunque es más fácil de encontrar durante el verano, vale la pena conocer todo lo que aporta para incorporarla a la dieta diaria.